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12:01 13.12.2021

В "Евросолидарности" требуют, чтобы экс-замминистра внутренних дел Гогилашвили отвечал перед судом за свои действия

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В "Евросолидарности" требуют, чтобы экс-замминистра внутренних дел Гогилашвили отвечал перед судом за свои действия

Фракция "Европейская солидарность" требует, чтобы бывший заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили отвечал перед судом за свои действия.

"Увольнения уже мало, Гогилашвили должен предстать перед судом за свои действия. Также общество должно ответить на множество вопросов, которые всплыли после скандала: за какие заслуги Зеленский наградил Гогилашвили орденом, каким образом Гогилашвили получил документы об образовании накануне назначения в министерство, и не является ли его диплом купленным, с чьего разрешения он использовал охрану и спецтехнику военной разведки Минобороны", - сказал сопредседатель фракции "Евросолидарность" в Верховной Раде Артур Герасимов на заседании согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) в понедельник.

Также в "Евросолидарности" хотят получить отчет СБУ, о том, остается ли Гогилашвили гражданином России и кто рекомендовал его к назначению на должность.

Кроме того, политсила требует извинений Гогилашвили перед правоохранителями и награждения ответственных полицейских.

Как сообщалось, в субботу на Youtube-канале "Остання крапля" появилось видео, на котором Александр Гогилашвили на въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, поскольку его машину остановили.

Позднее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что инициирует проведение расследования инцидента с участием замглавы МВД Гогилашвили и отстранение его от должности на этот период.

Сам Гогилашвили извинился "за свою излишнюю эмоциональность" и пообещал способствовать проведению расследованию инцидента на блокпосте в зоне ООС.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram написал, что считает, что на инцидент с участием заместителем министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция – увольнение.

13 декабря Кабмин уволил Гогилашвили с должности замминистра.

На сайте МВД указано что Гогилашвили родился в 1973 году в Грузии. В 2019 году окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности "Учет и налогообложение", в 2020 году закончил этот же университет по специальности "Право". В 2019 работал социальным работником международной общественной организации "Центр здоровой молодежи" (г.Киев).

Теги: #гогилашвили #евросолидарность
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