События

11:50 13.12.2021

Стефанчук инициировал встречу с главами фракций и групп 15 декабря

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Стефанчук инициировал встречу с главами фракций и групп 15 декабря

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук предложил главам депутатских фракций и групп провести заседание вместе с руководством украинского парламента в среду, 15 декабря.

"Хочу предложить, поскольку это завершающая рабочая неделя (парламента в 2021 году - ИФ), руководителям фракций и групп, если такая возможность есть, встретиться с руководством Верховной Рады, я предлагаю это сделать в среду в 15:00", - сказал спикер на заседании согласительного совета в понедельник.

По его словам, такая встреча будет посвящена подведению итогов деятельности Рады в текущем году и планированию работы парламента на 2022 год.

Теги: #стефанчук #фракции #встреча #группы
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