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11:24 13.12.2021

Посольство США: ложные обвинения в геноциде на Донбассе опасны и безответственны

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Посольство США: ложные обвинения в геноциде на Донбассе опасны и безответственны

Неправдивые обвинения в геноциде на Донбассе опасны и безответственны, заявило посольство США в Украине.

"Неправдивые обвинения в геноциде опасны и безответственны. Подконтрольная России власть на оккупированном Донбассе нарушает права человека, незаконно заключает в тюрьму граждан Украины, подавляет свободу слова и заставляет украинцев получать российские паспорта. Мир это знает, и ложь России по поводу Донбасса является еще одной очевидной попыткой переложить вину за страдания, которые причинила Россия", - говорится в сообщении посольства в Twitter в понедельник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что происходящее на Донбассе "очень напоминает геноцид".

 

Теги: #сша #донбасс
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