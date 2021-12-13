Посольство США: ложные обвинения в геноциде на Донбассе опасны и безответственны

Неправдивые обвинения в геноциде на Донбассе опасны и безответственны, заявило посольство США в Украине.

"Неправдивые обвинения в геноциде опасны и безответственны. Подконтрольная России власть на оккупированном Донбассе нарушает права человека, незаконно заключает в тюрьму граждан Украины, подавляет свободу слова и заставляет украинцев получать российские паспорта. Мир это знает, и ложь России по поводу Донбасса является еще одной очевидной попыткой переложить вину за страдания, которые причинила Россия", - говорится в сообщении посольства в Twitter в понедельник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что происходящее на Донбассе "очень напоминает геноцид".