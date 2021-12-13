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10:22 13.12.2021

Стефанчук не подпишет обращение в КСУ о разъяснении сроков парламентских выборов

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Стефанчук не подпишет обращение в КСУ о разъяснении сроков парламентских выборов

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не подпишет общение народных депутатов в Конституционный суд за разъяснением касательно возможности переноса парламентских выборов в Украине с 2023-го на 2024 год.

"Нет, я не подпишу. Это плохо воспринимается в обществе. Я знаю, что некоторые мажоритарщики очень хотят этого, но я, слава богу, не мажоритарщик, так что могу себе позволить не подписывать таких обращений", – заявил спикер в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Теги: #ксу #стефанчук
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