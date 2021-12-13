Глава НАПК представит антикоррупционные усилия Украины на конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков возглавил украинскую делегацию, которая примет участие в 9-й сессии конференции государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, которая пройдет с 13 по 17 декабря в Египте.

Как сообщает пресс-служба НАПК в понедельник, указанная конференция - одно из главных событий для профессионалов в антикоррупционной деятельности, проходящее каждые два года под эгидой ООН.

"Участниками конференции станут руководители антикоррупционных органов, министры, ведущие ученые, исследующие антикоррупционную тематику и представитель международных и общественных организаций со всего мира", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, в состав украинской делегации вошли председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук и заместитель председателя НАПК Иван Пресняков.

"Во время конференции глава НАПК проведет встречи с руководителями антикоррупционных органов и представителями правительств в частности из таких стран, как Франция, Италия, Соединенные Штаты Америки, Сингапур, Хорватия, Иордания, Чили и Сербия. Также состоятся встречи с представителями международных организаций, в том числе руководителями отделений Программы развития ООН (UNDP), Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) и Международным фондом избирательных систем (IFES)", - подчеркивают в НАПК.

Там добавляют, что Александр Новиков представит антикоррупционные усилия Украины во время основной части конференции, а также выступит с речами на двух специальных мероприятиях: "Проблемы и возможности ІТ-технологий для предотвращения и выявления коррупции и содействия добродетели и прозрачности" и "Практические шаги к прозрачности политических финансов".