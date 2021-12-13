События

10:16 13.12.2021

Глава НАПК представит антикоррупционные усилия Украины на конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции

2 мин читать
Глава НАПК представит антикоррупционные усилия Украины на конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков возглавил украинскую делегацию, которая примет участие в 9-й сессии конференции государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, которая пройдет с 13 по 17 декабря в Египте.

Как сообщает пресс-служба НАПК в понедельник, указанная конференция - одно из главных событий для профессионалов в антикоррупционной деятельности, проходящее каждые два года под эгидой ООН.

"Участниками конференции станут руководители антикоррупционных органов, министры, ведущие ученые, исследующие антикоррупционную тематику и представитель международных и общественных организаций со всего мира", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, в состав украинской делегации вошли председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук и заместитель председателя НАПК Иван Пресняков.

"Во время конференции глава НАПК проведет встречи с руководителями антикоррупционных органов и представителями правительств в частности из таких стран, как Франция, Италия, Соединенные Штаты Америки, Сингапур, Хорватия, Иордания, Чили и Сербия. Также состоятся встречи с представителями международных организаций, в том числе руководителями отделений Программы развития ООН (UNDP), Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) и Международным фондом избирательных систем (IFES)", - подчеркивают в НАПК.

Там добавляют, что Александр Новиков представит антикоррупционные усилия Украины во время основной части конференции, а также выступит с речами на двух специальных мероприятиях: "Проблемы и возможности ІТ-технологий для предотвращения и выявления коррупции и содействия добродетели и прозрачности" и "Практические шаги к прозрачности политических финансов".

Теги: #напк #новиков #конференция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:48 09.12.2021
Глава НАПК: неназначение руководителя САП до конца этого года будет означать победу коррупции в Украине

Глава НАПК: неназначение руководителя САП до конца этого года будет означать победу коррупции в Украине

13:30 07.12.2021
НАПК призывает партию "Голос" воздерживаться от попыток сорвать возобновление отчетности партий

НАПК призывает партию "Голос" воздерживаться от попыток сорвать возобновление отчетности партий

17:32 06.12.2021
В Киеве состоялась ежегодная, 26-я по счету, Всеукраинская конференция "День Логиста" – Главное событие года для отечественных специалистов в логистической отрасли.

В Киеве состоялась ежегодная, 26-я по счету, Всеукраинская конференция "День Логиста" – Главное событие года для отечественных специалистов в логистической отрасли.

15:14 06.12.2021
"Голос" заявляет о конфликте интересов в действиях главы НАПК

"Голос" заявляет о конфликте интересов в действиях главы НАПК

17:55 03.12.2021
В законопроекте об обеспечении военнослужащих жильем есть коррупционные риски - экспертиза НАПК

В законопроекте об обеспечении военнослужащих жильем есть коррупционные риски - экспертиза НАПК

15:46 03.12.2021
НАПК проверило декларацию главы СБУ Баканова, необоснованных активов не выявило

НАПК проверило декларацию главы СБУ Баканова, необоснованных активов не выявило

17:18 19.11.2021
НАПК возобновило госфинансирование партии "Голос"

НАПК возобновило госфинансирование партии "Голос"

15:20 12.11.2021
Участники COP26 столкнулись с проблемами в ходе переговоров о глобальном углеродном рынке - СМИ

Участники COP26 столкнулись с проблемами в ходе переговоров о глобальном углеродном рынке - СМИ

17:53 11.11.2021
НАПК о госфинансировании партии "Голос": финансирование не может быть возобновлено без соответствующего решения суда

НАПК о госфинансировании партии "Голос": финансирование не может быть возобновлено без соответствующего решения суда

09:53 11.11.2021
"Голос" призывает НАПК возобновить госфинансирование партии

"Голос" призывает НАПК возобновить госфинансирование партии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин уволил замглавы МВД Гогилашвили - источник

Стефанчук: Мы не откажемся от уже сделанных шагов в борьбе с олигархами

Ситуация с COVID-19 улучшается 5 недель подряд, Винницкая и Хмельницкая области покинут "красную" зону

Рада может предусмотреть дополнительные расходы на перевооружение

В Украине за сутки выявили 4 073 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 9 966 человек, 188 умерло – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Посольство США: ложные обвинения в геноциде на Донбассе опасны и безответственны

"Укрзализныця" запустила новый поезд Мариуполь - Рахов

Штамм "омикрон" распространяется с "феноменальной скоростью" - британский Минздрав

Кабмин уволил замглавы МВД Гогилашвили - источник

Стефанчук не подпишет обращение в КСУ о разъяснении сроков парламентских выборов

Стефанчук: Мы не откажемся от уже сделанных шагов в борьбе с олигархами

Рада может до конца текущей сессии принять закон о реформе СБУ – Стефанчук

Ситуация с COVID-19 улучшается 5 недель подряд, Винницкая и Хмельницкая области покинут "красную" зону

В ЮАР за сутки выявили около 18 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Зал заседаний Рады может быть переоборудован летом 2022 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА