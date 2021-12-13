События

10:09 13.12.2021

Ситуация с COVID-19 улучшается 5 недель подряд, Винницкая и Хмельницкая области покинут "красную" зону

2 мин читать
Ситуация с COVID-19 улучшается 5 недель подряд, Винницкая и Хмельницкая области покинут "красную" зону

Тенденция уменьшения количества зарегистрированных случаев COVID-19 в Украине фиксируется уже 5 недель подряд: со 152,26 тыс. случаев в первую неделю ноября их количество упало до 61,21 тыс. на прошлой неделе, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Эти показатели позволяют нам вывести из "красного" уровня эпидемической опасности еще две области: Винницкую и Хмельницкую", – сказал он на брифинге в понедельник.

Ляшко уточнил, что Минздрав уже подал соответствующее представление Кабмину о созыве Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса.

Министр напомнил, что на данный момент в "красной" зоне находятся еще 10 областей.

По словам главы Минздрава, 40% взрослых украинцев (12,46 млн) уже получили полный курс прививки, и Украина выполнила целевой установленный Всемирной организацией здравоохранения ориентир - 40% вакцинированных в 2021 году.

За прошлую неделю в больницы с диагнозом COVID-19 попали 15,68 тыс. украинцев, из них 85% люди, не получившие хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19, сообщил Ляшко.

По его данным, всего в настоящее время продолжают болеть коронавирусной болезнью 266 тыс. украинцев, из них в больницах находятся 26,71 тыс., почти 80% которых - на кислородной терапии (21,12 тыс. пациентов).

Министр уточнил, что 2,77 тыс. госпитализированных находятся в отделениях интенсивной терапии, из них примерно каждый второй (1,44 тыс.) подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Теги: #covid_19 #ситуация #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:25 13.12.2021
Украина одобрит в понедельник дополнительную дозу вакцины от COVID-19

Украина одобрит в понедельник дополнительную дозу вакцины от COVID-19

10:00 13.12.2021
В ЮАР за сутки выявили около 18 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В ЮАР за сутки выявили около 18 тыс. новых случаев заражения COVID-19

08:33 13.12.2021
Байден признал последствия торнадо в штате Кентукки катастрофой федерального уровня

Байден признал последствия торнадо в штате Кентукки катастрофой федерального уровня

07:22 12.12.2021
За минувшие сутки зафиксировано три обстрела на Донбассе, один украинский военнослужащий ранен

За минувшие сутки зафиксировано три обстрела на Донбассе, один украинский военнослужащий ранен

17:22 10.12.2021
Российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

13:34 10.12.2021
В Украине почти 97% учителей вакцинированы от COVID-19 хотя бы одной дозой

В Украине почти 97% учителей вакцинированы от COVID-19 хотя бы одной дозой

09:30 09.12.2021
Штамм "омикрон" заразнее, чем "дельта", но болезнь протекает легче - исследование

Штамм "омикрон" заразнее, чем "дельта", но болезнь протекает легче - исследование

17:58 08.12.2021
Ситуация у госграниц Украины контролируемая, оснований для паники нет - секретарь комитета Рады по нацбезопасности

Ситуация у госграниц Украины контролируемая, оснований для паники нет - секретарь комитета Рады по нацбезопасности

17:17 08.12.2021
Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Нью-Йорка и Новоалександровки

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Нью-Йорка и Новоалександровки

12:29 07.12.2021
В Украине уже более 40 тыс. детей старше 12 лет вакцинировались от COVID-19 - Ляшко

В Украине уже более 40 тыс. детей старше 12 лет вакцинировались от COVID-19 - Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин уволил замглавы МВД Гогилашвили - источник

Стефанчук: Мы не откажемся от уже сделанных шагов в борьбе с олигархами

Рада может предусмотреть дополнительные расходы на перевооружение

В Украине за сутки выявили 4 073 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 9 966 человек, 188 умерло – Минздрав

Движение по бульвару Тараса Шевченко в Киеве восстановлено

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" запустила новый поезд Мариуполь - Рахов

Штамм "омикрон" распространяется с "феноменальной скоростью" - британский Минздрав

Кабмин уволил замглавы МВД Гогилашвили - источник

Стефанчук не подпишет обращение в КСУ о разъяснении сроков парламентских выборов

Глава НАПК представит антикоррупционные усилия Украины на конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции

Стефанчук: Мы не откажемся от уже сделанных шагов в борьбе с олигархами

Рада может до конца текущей сессии принять закон о реформе СБУ – Стефанчук

Зал заседаний Рады может быть переоборудован летом 2022 года

Стефанчук поддерживает идею онлайн-голосований в Раде

Рада может предусмотреть дополнительные расходы на перевооружение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА