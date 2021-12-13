Рада может до конца текущей сессии принять закон о реформе СБУ – Стефанчук

Верховная Рада может до конца текущей сессии принять во втором чтении законопроект №3196-д о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности СБУ, заявил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Понятно, что до конца этого года мы не примем этот закон. Фокус не на том, чтобы просто внести законопроект в зал заседаний, а на необходимости проголосовать за него – это важно. Поэтому мы должны выбрать тот вариант, который даст на табло не менее 226 голосов. Не хочу ванговать, но высока вероятность, что до конца этой сессии закон о реформе СБУ может быть принят, то есть до конца января 2022 года. Если нет – то в начале следующей сессии, которая начнется в феврале", – сказал спикер парламента в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Стефанчука, единственная причина, ввиду которой Рада медлит принятие с принятием закона о реформе СБУ, состоит в том, что при подготовке документа ко второму чтению депутаты подали более 3800 поправок, а "рассматривать их все означает остановить работу Верховной Рады более чем на четыре месяца".