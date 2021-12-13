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10:00 13.12.2021

В ЮАР за сутки выявили около 18 тыс. новых случаев заражения COVID-19

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В ЮАР за сутки выявили около 18 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В ЮАР за последние 24 часа было зарегистрировано около 18 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, 21 человек скончался от последствий заболевания, сообщает в понедельник The Guardian со ссылкой на Национальный институт инфекционных заболеваний ЮАР (NICD).

За весь период пандемии в ЮАР было выявлено более 3,1 млн случаев заражения коронавирусом и около 90 тыс. смертей от заболевания.

Именно в ЮАР в ноябре выявили новый штамм коронавируса "омикрон". Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Ранее в понедельник сообщалось о том, что президент ЮАР Сирил Рамафоса сдал положительный тест на COVID-19. Полностью вакцинированный от COVID-19 Рамафоса находится на самоизоляции в Кейптауне. Его функции временно будет выполнять вице-президент Дэвид Мабуза.

Теги: #covid_19 #юар
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