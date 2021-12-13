Верховная Рада может предусмотреть дополнительные расходы на перевооружение украинской армии, заявил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Если министр Резников (министр обороны Украины Алексей Резников – ИФ) видит, что есть реальная дополнительная потребность на перевооружение, чтобы оно соответствовало утвержденной стратегии об обороне Украины, то очень важно сформировать эти бюджетные предложения, учитывая, что мы приняли законопроект №5600 и дополнительные поступления в бюджет будут. К тому же, учитывая то, что мы можем получить от наших потенциальных партнеров, в том числе Британия миллиард фунтов выделит (на реализацию торговых и инвестиционных проектов в Украине – ИФ), и Соединенные Штаты предусмотрели в своем бюджете программу поддержки", – пояснил председатель ВР в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что вопросы обороноспособности государства – это приоритет и базовая потребность Украины, поэтому "нужно просто сесть и посчитать, сколько нужно – и тогда Верховная Рада может проголосовать изменения в госбюджет, если соответствующие предложения будут сбалансированы, понятны и для этого есть основания".

"Бывало и так, и здесь я хочу не господина Резникова покритиковать, а его предшественников, что выделялось финансирование, а в конце года мы видели определенную сумму неиспользованных средств, которые просто сгорали. То есть имеющиеся поступления должны рационально расписываться и осваиваться до конца текущего года", – добавил Стефанчук.

Вместе с тем, спикер отметил, что подготовке госбюджета-2022 никто из министров не обращался с тем, что "на их направление заложено мало средств".

"Думаю, если бы эти вопросы министерства или соответствующие профильные комитеты Верховной Рады начинали поднимать до принятия бюджета, это можно было бы как-то решить", - сказал он.

Как сообщалось, ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "АрмияИнформ" заявил, что затраты на вооружение украинской армии нужно увеличить в 10 раз. По его убеждению, большая часть финансирования, выделенного на украинскую оборонную сферу, "проедается", в то время как на вооружение выделяется лишь 15-20% от необходимого объема средств, несмотря на то, что в этом году Минобороны получило самый большой бюджет за 30 лет.