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08:51 13.12.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 270 млн

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 270 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника выросло до 270 млн 162 тыс. 556, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 306 тыс. 114 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 49 млн 921 тыс. 405 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 797 тыс. 346.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 697 тыс. 860. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 475 тыс. 636 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям в мире, на третьем месте по распространению коронавируса, находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 млн 189 тыс. 867 заболевших, из них умер 616 тыс. 941 человек.

По информации Worldometer, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 682,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 450 человек, Индии - 340, Бразилии - 2 тыс. 873.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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