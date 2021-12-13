События

08:33 13.12.2021

Байден признал последствия торнадо в штате Кентукки катастрофой федерального уровня

1 мин читать
Байден признал последствия торнадо в штате Кентукки катастрофой федерального уровня

Президент США Джо Байден удовлетворил просьбу губернатора штата Кентукки Энди Бешира о признании последствий торнадо в регионе катастрофой федерального уровня, сообщили в понедельник местные СМИ.

Серия торнадо, обрушившихся на штат в минувшую пятницу, практически превратили в развалины город Мэйфилд и его окрестности. По оценке Бешира, жертвами стихийного бедствия могут стать более 100 человек.

Байден накануне объявил в штате чрезвычайное положение, что позволило Агентству США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) оказать помощь жителям, оставшимся без жилищ, света, и воды.

Как сообщается на сайте FEMA, в этом случае помощь правительства ограничивается $5 млн, в то время как при крупном бедствии федерального масштаба этих ограничений не существует, и правительство "предоставляет широкий спектр федеральных программ помощи частным лицам и общественной инфраструктуре".

Теги: #президент #сша #ситуация #штат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:52 13.12.2021
Сеул не планирует бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Сеул не планирует бойкотировать Олимпиаду в Пекине

21:36 12.12.2021
Президент Эстонии не поедет на Олимпиаду в Китай по политическим причинам

Президент Эстонии не поедет на Олимпиаду в Китай по политическим причинам

19:36 12.12.2021
Позиции Вашингтона и Брюсселя по ситуации вокруг Украины едины - госсекретарь США

Позиции Вашингтона и Брюсселя по ситуации вокруг Украины едины - госсекретарь США

09:02 12.12.2021
Талибы считают прогрессивным шагом решение США разрешить денежные переводы в Афганистан

Талибы считают прогрессивным шагом решение США разрешить денежные переводы в Афганистан

07:22 12.12.2021
За минувшие сутки зафиксировано три обстрела на Донбассе, один украинский военнослужащий ранен

За минувшие сутки зафиксировано три обстрела на Донбассе, один украинский военнослужащий ранен

06:30 12.12.2021
В США полностью вакцинированы от COVID-19 более 201 млн человек

В США полностью вакцинированы от COVID-19 более 201 млн человек

05:28 12.12.2021
Жертвами торнадо в американском штате Кентукки стали не менее 100 человек

Жертвами торнадо в американском штате Кентукки стали не менее 100 человек

04:57 12.12.2021
Американский госдепартамент отмечает единство стран G7 по реакции в случае вторжения России в Украину

Американский госдепартамент отмечает единство стран G7 по реакции в случае вторжения России в Украину

02:08 12.12.2021
США не намерены и не планировали вводить войска в Украину - Байден

США не намерены и не планировали вводить войска в Украину - Байден

17:44 11.12.2021
Блинкен и его немецкая коллега договорились о жестком ответе в случае эскалации между РФ и Украиной

Блинкен и его немецкая коллега договорились о жестком ответе в случае эскалации между РФ и Украиной

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки выявили 4 073 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 9 966 человек, 188 умерло – Минздрав

Движение по бульвару Тараса Шевченко в Киеве восстановлено

За сутки российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

Минно-взрывную травму получил военнослужащий ВСУ на Донбассе

Главы МИД стран G7 предупреждают РФ о "тяжелых последствиях" в случае нападения на Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 270 млн

Вследствие непогоды обесточено 187 населенных пунктов в пяти областях

В Украине за сутки выявили 4 073 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 9 966 человек, 188 умерло – Минздрав

Движение по бульвару Тараса Шевченко в Киеве восстановлено

За сутки российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

13 декабря: Какой сегодня праздник

Жители Великобритании до конца года смогут дополнительно вакцинироваться от COVID-19

Главы МИД G7 призывают вывести иностранных наёмников из Ливии

Помощник госсекретаря США Донфрид 13-15 декабря посетит Киев и Москву

Пять пешеходов пострадало в результате наезда авто в Луцке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА