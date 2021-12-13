Вследствие непогоды обесточено 187 населенных пунктов в пяти областях

Вследствие дождя и мокрого снега обесточено 187 населенных пунктов в Житомирской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00, 13 декабря в результате усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, остаются обесточенными 187 населенных пунктов в 5 областях (Львовская – 102, Ивано-Франковская – 61, Закарпатская – 10, Черновицкая – 10 и Житомирская – 4)", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в понедельник.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.