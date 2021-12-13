События

08:15 13.12.2021

Вследствие непогоды обесточено 187 населенных пунктов в пяти областях

1 мин читать
Вследствие непогоды обесточено 187 населенных пунктов в пяти областях

Вследствие дождя и мокрого снега обесточено 187 населенных пунктов в Житомирской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00, 13 декабря в результате усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, остаются обесточенными 187 населенных пунктов в 5 областях (Львовская – 102, Ивано-Франковская – 61, Закарпатская – 10, Черновицкая – 10 и Житомирская – 4)", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в понедельник.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #обесточивание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:37 12.12.2021
На Прикарпатье из-за непогоды на дорогах введены ограничения для движения грузовых транспортных средств

На Прикарпатье из-за непогоды на дорогах введены ограничения для движения грузовых транспортных средств

08:56 11.12.2021
Вследствие непогоды обесточенными остаются 55 населенных пунктов в трех областях

Вследствие непогоды обесточенными остаются 55 населенных пунктов в трех областях

07:48 10.12.2021
Вследствие непогоды обесточено 107 населенных пунктов в трех областях

Вследствие непогоды обесточено 107 населенных пунктов в трех областях

07:34 09.12.2021
В пяти областях Украины обесточено 148 населенных пунктов вследствие непогоды

В пяти областях Украины обесточено 148 населенных пунктов вследствие непогоды

08:28 07.12.2021
Вследствие непогоды обесточено 75 населенных пунктов в трех областях

Вследствие непогоды обесточено 75 населенных пунктов в трех областях

06:51 07.12.2021
Мобильные группы дежурят на автодорогах Ровенской области на случай ухудшения погоды

Мобильные группы дежурят на автодорогах Ровенской области на случай ухудшения погоды

07:57 04.12.2021
Вследствие непогоды обесточено 130 населенных пунктов в двух областях

Вследствие непогоды обесточено 130 населенных пунктов в двух областях

11:17 03.12.2021
Во Львовской области без света остались более 200 населенных пунктов – облэнерго

Во Львовской области без света остались более 200 населенных пунктов – облэнерго

07:28 03.12.2021
Во Львовской и Закарпатской областях обесточено 90 населенных пунктов из-за снега

Во Львовской и Закарпатской областях обесточено 90 населенных пунктов из-за снега

08:00 01.12.2021
Из-за непогоды обесточено 56 населенных пунктов в 5 областях

Из-за непогоды обесточено 56 населенных пунктов в 5 областях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки выявили 4 073 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 9 966 человек, 188 умерло – Минздрав

Движение по бульвару Тараса Шевченко в Киеве восстановлено

За сутки российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

Минно-взрывную травму получил военнослужащий ВСУ на Донбассе

Главы МИД стран G7 предупреждают РФ о "тяжелых последствиях" в случае нападения на Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 270 млн

Байден признал последствия торнадо в штате Кентукки катастрофой федерального уровня

В Украине за сутки выявили 4 073 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 9 966 человек, 188 умерло – Минздрав

Движение по бульвару Тараса Шевченко в Киеве восстановлено

За сутки российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

13 декабря: Какой сегодня праздник

Сеул не планирует бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Жители Великобритании до конца года смогут дополнительно вакцинироваться от COVID-19

Главы МИД G7 призывают вывести иностранных наёмников из Ливии

Помощник госсекретаря США Донфрид 13-15 декабря посетит Киев и Москву

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА