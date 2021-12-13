В Украине за сутки выявили 4 073 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 9 966 человек, 188 умерло – Минздрав

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 4 073 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 9 966 человек, 188 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 12 декабря в Украине: зафиксировано 4 073 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 377, медработников – 37); 53 291 человек был вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получил 16 551 человек, полностью иммунизированы – 36 740 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 1 456 человек; летальных исходов – 188; поправилось – 9 966 человек", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 12 декабря сообщалось о 5 275 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19, 11 декабря за сутки выявили 10 133 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 декабря за сутки выявили 11 327 новых случаев заболевания СOVID-19, 9 декабря выявили 12 376 новых случаев заболевания СOVID-19, 8 декабря за сутки выявили 9 371 новый случай заболевания СOVID-19, 7 декабря за сутки выявили 8 655 новых случаев заболевания СOVID-19, 6 декабря зафиксировано 14 200 новых случаев болезни, 5 декабря за сутки выявили 6 622 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 563 165 человек; выздоровело – 3 205 879 человек; летальных исходов – 91 215.

С начала вакцинальной кампании привито 14 131 445 человек, из них получили первую дозу – 14 131 443 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 457 651 человек. В общей сложности проведено 26 589 094 прививки.