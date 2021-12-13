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07:46 13.12.2021

Движение по бульвару Тараса Шевченко в Киеве восстановлено

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Движение по бульвару Тараса Шевченко в Киеве восстановлено

Движение по бульвару Тараса Шевченко в Киеве, перекрытое накануне вечером из-за аварии водопровода, восстановлено, сообщили в КГГА.

"Повреждение водопровода произошло вечером 12 декабря на бульваре Тараса Шевченко, ликвидировано. Дорожники обновили асфальтное покрытие", – сказано в сообщении КГГА, обнародованном в понедельник утром.

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник отметил, что движение по бульвару Тараса Шевченко в направлении ул. Крещатик восстановлено. Автобусы курсируют в обычном режиме, работу троллейбусов возобновят в течение часа.

Как сообщалось, 12 декабря вечером из-за аварии на водопроводных сетях на проезжей части бульвара Тараса Шевченко в Киеве образовался провал асфальтного покрытия, в связи с чем движение по всем полосам бульвара в направлении улицы Крещатик перекрыто.

Теги: #киев #авария #транспорт
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