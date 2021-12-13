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07:24 13.12.2021

За сутки российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

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За сутки российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

Российские наемники на Донбассе за минувшие сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня, украинский военнослужащий получил ранение в результате подрыва на взрывном устройстве, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня… В результате подрыва на взрывном устройстве противника один военнослужащий Объединенных сил получил минно-взрывную травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник.

В частности, вблизи населенного пункта Талаковка противник вел огонь из противотанковых ручных гранатометов.

В направлении Крымского российские наемники произвели обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Попасной и Екатериновки, что на Луганщине, противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

"По состоянию на 7.00, 13 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
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