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06:52 13.12.2021

Сеул не планирует бойкотировать Олимпиаду в Пекине

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Сеул не планирует бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Правительство Южной Кореи не рассматривает вопрос о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в Канберре на совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.

При этом южнокорейский лидер отметил, что ни США, ни какие-либо другие страны не обращались к Сеулу с просьбой присоединиться к дипломатическому бойкоту.

Ранее о дипломатическом бойкоте Олимпиады, который предусматривает, что официальные лица не будут присутствовать на мероприятиях Игр, но спортсмены примут в них участие, объявил ряд стран, в том числе США, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Великобритания.

Предлогом названо нарушение в Китае прав человека, в частности, якобы имеющий место геноцид в отношении уйгурского населения китайского Синьцзяна.

Теги: #президент #олимпиада #китай #южкорея
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