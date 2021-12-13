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05:47 13.12.2021

Жители Великобритании до конца года смогут дополнительно вакцинироваться от COVID-19

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Жители Великобритании до конца года смогут дополнительно вакцинироваться от COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации объявил, что у всех жителей Англии в возрасте 18 лет и старше будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с угрозой роста случаев варианта "омикрон".

"Все желающие в возрасте 18 лет и старше в Англии получат возможность получить свой бустер до Нового года", - заявил Джонсон в понедельник.

"Я боюсь, что сейчас мы сталкиваемся с чрезвычайной ситуацией в нашей борьбе с новым вариантом, "омикроном", и мы должны срочно укрепить нашу стену вакцинной защиты, чтобы обезопасить наших друзей и близких", - обратился премьер-министр к нации.

По его словам, нет никаких сомнений, что надвигается волна случаев "омикрона", и двух доз вакцины против COVID-19 становится недостаточно.

"Но хорошая новость заключается в том, что наши ученые уверены, что с помощью третьей дозы - бустерной - мы все сможем повысить наш уровень защиты", - отметил Джонсон.

Он сказал, что все взрослые, имеющие право на бустер, смогут сделать укол, начиная с понедельника.

Граждане должны быть старше 18 лет и получить вторую дозу вакцины не менее чем за три месяца до этого.

Ранее чиновники здравоохранения Великобритании намеревались открыть доступ к бустерным уколам для всех взрослых к концу января.

Джонсон обратился к нации после того, как уровень тревоги в Великобритании был повышен с трех до четырех из-за увеличения числа случаев распространения нового штамма.

42 группы военных будут привлечены для создания мест вакцинации и мобильных подразделений. Часы работы клиник будут продлены. Теперь получить вакцину можно будет семь дней в неделю.

В минувшую пятницу данные Великобритании показали, что три дозы вакцины обеспечивают 70-75% защиты от "омикрона", в то время как две дозы, полученные три или более месяцев назад, дают от 30% до 40% или меньше.

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Теги: #великобритания #вакцина #джонсон #коронавирус
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