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03:06 13.12.2021

Помощник госсекретаря США Донфрид 13-15 декабря посетит Киев и Москву

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Помощник госсекретаря США Донфрид 13-15 декабря посетит Киев и Москву

Помощник госсекретаря США Карен Донфрид в понедельник начинает зарубежное турне, в рамках которого 13-15 декабря посетит Киев и Москву, а 15-16 декабря - Брюссель, сообщил госдеп.

"Помощник госсекретаря по европейским и евразийским делам Карен Донфрид 13-15 декабря посетит Киев и Москву. Там она встретится с высокопоставленными чиновниками и обсудит российское военное усиление (близ Украины - ИФ)", - говорится в сообщении.

Также она "подчеркнёт приверженность США суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины".

Госдеп подчёркивает, что Донфрид "заверит, что достижение дипломатического прогресса по завершению конфликта на Донбассе - достижимая цель. Для этого нужно имплементировать минские договорённости и работать в нормандском формате".

Госдеп отметил, что 15-16 декабря Донфрид посетит Брюссель, где проведет встречи с представителями ЕС и НАТО.

Теги: #россия #госдеп_сша
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