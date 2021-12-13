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01:58 13.12.2021

Пять пешеходов пострадало в результате наезда авто в Луцке

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Пять пешеходов пострадало в результате наезда авто в Луцке

В Луцке подросток на авто протаранил пешеходов переходивших дорогу, пострадало пять человек, сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Сегодня днем патрульные заметили автомобиль Renault Megane, который пересек двойную сплошную линию дорожной разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, чем нарушил ПДД. Водитель не отреагировал на требование полицейских об остановке и начал убегать… После того, как автомобиль направился на проспект Соборности, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пятерых пешеходов, переходивших проезжую часть дороги на регулируемом пешеходном переходе", - написал Белошицкий на странице в Фейсбук.

Отмечается, что через несколько метров автомобиль влетел в дерево и дорожный знак.

Белошицкий подчеркнул, что побег от патрульных полицейских несовершеннолетние пассажиры снимали под музыку на видео и даже успевали публиковать в соцсетях. "Три человека, которым по 15-16 лет, после столкновения пытались скрыться с места происшествия. Однако подросток, который был за рулем, сразу был задержан на месте происшествия. Остальных двух пассажиров вернули на место происшествия ТОРовцы", – говорится в сообщении.

Правоохранитель уточнил, что среди госпитализированных мать и пятилетний сын.

"За 10 месяцев 2021 оформлено 2 682 таких материалов, из которых 248 в отношении лиц руководивших ТС в состоянии/с признаками опьянения", – написал он.

Теги: #пострадавшие #дтп #луцк
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