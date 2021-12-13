События

00:46 13.12.2021

Личный врач Саакашвили заявил, что состояние экс-президента неудовлетворительное, необходимы передовые препараты и диагностика

2 мин читать
Личный врач Саакашвили заявил, что состояние экс-президента неудовлетворительное, необходимы передовые препараты и диагностика

Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе назвал состояние политика неудовлетворительным, считает, что для его лечения в военном госпитале в Гори требуется высококвалифицированная диагностика и передовые препараты.

"Состояние Михаила Саакашвили неудовлетворительное. У него общая слабость, добавились в последние два дня желудочные и кишечные проблемы. Необходимы высококвалифицированная диагностика и передовые препараты. Также выявлена анемия, которой у него до этого не было", - сказал Кипшидзе в воскресенье вечером после осмотра пациента.

При этом также осмотревший Саакашвили в воскресенье член альтернативного медицинского консилиума, созданного под эгидой Народного защитника Грузии, невролог Отар Тоидзе назвал неврологическое состояние экс-президента сложным, требующим его направления в психоневрологический реабилитационный центр.

"Неврологическое состояние Михаила Саакашвили сложное. У него отмечается проблема передвижения, координации, смена настроения. Его неврологический статус говорит о необходимости специальной реабилитации. Ему нужно специальное учреждение, которое, я сомневаюсь, что найдется в Грузии" - сказал врач журналистам.

Он также сообщил, что Саакашвили принимал в Руставской тюрьме и в тюремной больнице психотропный препарат, который не следовало принимать, от которого его состояние ухудшилось.

"Думаем, что этот препарат ухудшил общий психологический и неврологический статус Михаила Саакашвили", - сказал Тоидзе.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какова позиция Саакашвили в отношении возможного продолжения лечения за границей, невролог сказал, что тот категорически против.

"Саакашвили сказал мне, что он вернулся в Грузию, чтобы помочь своему народу, поэтому он должен остаться здесь", - отметил Тоидзе.

Ранее врачи официального медицинского консилиума, учрежденного Минюстом Грузии, сообщили журналистам, что психотропный препарат, который принимал Саакашвили в небольших дозах, был прописан ему голландским врачом после перенесенного в 2020 году заражения коронавирусной инфекцией и Саакашвили принимал его от бессонницы.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #грузия #саакашвили #лечение #врач
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:52 10.12.2021
Экс-замглавы МВД Грузии стал фигурантом уголовного дела о незаконном въезде в страну Саакашвили

Экс-замглавы МВД Грузии стал фигурантом уголовного дела о незаконном въезде в страну Саакашвили

14:58 09.12.2021
Кабмин перераспределил 90 млн грн с программы лечения за рубежом на программу развития трансплантации

Кабмин перераспределил 90 млн грн с программы лечения за рубежом на программу развития трансплантации

11:12 09.12.2021
Саакашвили судят в Тбилиси за незаконное пересечение границы, сам он не присутствует на процессе

Саакашвили судят в Тбилиси за незаконное пересечение границы, сам он не присутствует на процессе

19:29 08.12.2021
Украина, Литва и Грузия договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Украина, Литва и Грузия договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

11:17 08.12.2021
Саакашвили добился включения телевизора и продолжил лечение - адвокат

Саакашвили добился включения телевизора и продолжил лечение - адвокат

13:53 07.12.2021
Минюст и пенитенциарная служба Грузии оштрафованы за распространение видеокадров с Саакашвили

Минюст и пенитенциарная служба Грузии оштрафованы за распространение видеокадров с Саакашвили

13:31 06.12.2021
Саакашвили обвиняет спецслужбы Грузии в распространении слухов о его возвращении в тюрьму

Саакашвили обвиняет спецслужбы Грузии в распространении слухов о его возвращении в тюрьму

15:46 04.12.2021
Саакашвили в Руставской тюрьме лечили психотропными препаратами, считает независимый врач

Саакашвили в Руставской тюрьме лечили психотропными препаратами, считает независимый врач

20:18 02.12.2021
Блинкен дал четкий сигнал о поддержке вступления Грузии в НАТО - глава МИД республики

Блинкен дал четкий сигнал о поддержке вступления Грузии в НАТО - глава МИД республики

13:06 02.12.2021
Reikartz Hotel Group открыла первый отель сети в Грузии

Reikartz Hotel Group открыла первый отель сети в Грузии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минно-взрывную травму получил военнослужащий ВСУ на Донбассе

Главы МИД стран G7 предупреждают РФ о "тяжелых последствиях" в случае нападения на Украину

Правительство запускает электронные очереди для пересечения украинской границы – Шмыгаль

Зеленский призвал уволить замглавы МВД Гогилашвили из-за инцидента на блокпосту в Донецкой области

В Украине за сутки выявили 5 275 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 11 626 человек, 238 умерло

ПОСЛЕДНЕЕ

Ситуация вокруг Украины - в центре внимания Совета ЕС по иностранным делам

Еврокомиссия выделяет ещё 30 млн евро на независимые СМИ, молодежь в Беларуси

Минно-взрывную травму получил военнослужащий ВСУ на Донбассе

Президент Эстонии не поедет на Олимпиаду в Китай по политическим причинам

На Прикарпатье из-за непогоды на дорогах введены ограничения для движения грузовых транспортных средств

Позиции Вашингтона и Брюсселя по ситуации вокруг Украины едины - госсекретарь США

Российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Из-за повреждения водопровода на бульваре Тараса Шевченко в Киеве перекрыто движение транспорта

Главы МИД стран G7 предупреждают РФ о "тяжелых последствиях" в случае нападения на Украину

Шмыгаль заявляет, что выплата "ковидной тысячи" в Украине начнется вовремя

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА