Личный врач Саакашвили заявил, что состояние экс-президента неудовлетворительное, необходимы передовые препараты и диагностика

Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе назвал состояние политика неудовлетворительным, считает, что для его лечения в военном госпитале в Гори требуется высококвалифицированная диагностика и передовые препараты.

"Состояние Михаила Саакашвили неудовлетворительное. У него общая слабость, добавились в последние два дня желудочные и кишечные проблемы. Необходимы высококвалифицированная диагностика и передовые препараты. Также выявлена анемия, которой у него до этого не было", - сказал Кипшидзе в воскресенье вечером после осмотра пациента.

При этом также осмотревший Саакашвили в воскресенье член альтернативного медицинского консилиума, созданного под эгидой Народного защитника Грузии, невролог Отар Тоидзе назвал неврологическое состояние экс-президента сложным, требующим его направления в психоневрологический реабилитационный центр.

"Неврологическое состояние Михаила Саакашвили сложное. У него отмечается проблема передвижения, координации, смена настроения. Его неврологический статус говорит о необходимости специальной реабилитации. Ему нужно специальное учреждение, которое, я сомневаюсь, что найдется в Грузии" - сказал врач журналистам.

Он также сообщил, что Саакашвили принимал в Руставской тюрьме и в тюремной больнице психотропный препарат, который не следовало принимать, от которого его состояние ухудшилось.

"Думаем, что этот препарат ухудшил общий психологический и неврологический статус Михаила Саакашвили", - сказал Тоидзе.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какова позиция Саакашвили в отношении возможного продолжения лечения за границей, невролог сказал, что тот категорически против.

"Саакашвили сказал мне, что он вернулся в Грузию, чтобы помочь своему народу, поэтому он должен остаться здесь", - отметил Тоидзе.

Ранее врачи официального медицинского консилиума, учрежденного Минюстом Грузии, сообщили журналистам, что психотропный препарат, который принимал Саакашвили в небольших дозах, был прописан ему голландским врачом после перенесенного в 2020 году заражения коронавирусной инфекцией и Саакашвили принимал его от бессонницы.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.