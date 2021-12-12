Ситуация вокруг Украины - в центре внимания Совета ЕС по иностранным делам

Ситуация вокруг Украины остается в центре внимания внешнеполитической повестки дня Евросоюза и будет обсуждаться в разделе "текущие дела" на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 13 декабря в Брюсселе.

"Мы работаем над разными предложениями экономических санкций, которые выдвигают лидеры разных стран ЕС. Мы не можем сразу выложить их на стол, пока нет предварительных условий. Но будем реагировать очень быстро", - сообщил накануне на брифинге высокопоставленный европейский источник.

По его словам, ЕС - это не военный альянс и европейская политика сдерживания выражена в санкциях. Но и при этом ЕС действует иначе, чем США. Потому что требуется согласование между многими странами-членами союза.

Он напомнил о ситуации 2014 года, когда российские войска, по его словам, входили в Мариуполь. Евросоюзу потребовалось 72 часа, чтобы запретить России и крупным российским компаниям занимать деньги на европейском рынке на 90 дней.

Источник признал, что минувшим летом лидеры стран ЕС приняли решение о жестких санкциях в отношении России, но пакет так и не был обнародован, хотя подготовлен Еврокомиссией. Ему может быть дан ход только по команде Европейского совета.

Министры иностранных дел утвердят санкционный пакет против военизированной организации, известной как "Группа Вагнера". Российский бизнесмен Евгений Пригожин, который, по версии Запада, стоит во главе ЧВК, уже находится под санкциями ЕС.

"На этот раз мы наказываем ЧВК как таковую, еще три организации, связанных с ней, семь физических лиц - ее участников. Очевидно, это еще не все, и в список будут включены другие (лица и организации)", - сказал этот чиновник, уточнив, что применяются четыре разных правовых режима ЕС, в том числе за злостные нарушения прав человека, совершенные в разных странах.

Что касается миграционного кризиса на границе Беларуси и ЕС, то глава союзной дипломатии Жозеп Боррель проинформирует о действиях Брюсселя, включая контакты со странами происхождения и транзита мигрантов, гуманитарную поддержку и противодействие дезинформации.

В повестке дня этого заседания - также политика ЕС в Центральной Азии, в Африке, Венесуэле, ситуация в Эфиопии и греко-турецкий спор на Кипре.

В дискуссии по итогам недавней министерской встречи ЕС и стран Центральной Азии в Душанбе будут преобладать вопросы помощи этим странам в преодолении пандемии COVID-19 (члены ЕС уже передали странам региона 1,8 млн доз вакцин), а также устойчивого развития, "зеленой" экономики и цифровизации. В долгосрочном плане - проекты в рамках программы "Global Gateway" по созданию международной транспортной инфраструктуры (в конкуренции с китайской "Один пояс - один путь"). Но непосредственный интерес ЕС - к управлению последствиями событий в Афганистане, связанных с безопасностью (миграция, наркотрафик, экстремизм).

Во время рабочего обеда европейские министры поговорят с вице-премьером и министром иностранных дел Катара Мохаммедом бен Абдулрахманом Аль-Тани. Речь пойдет также об Афганистане, поскольку Катар сыграл роль дипломатического хаба и помог обеспечить эвакуацию из Кабула.

В подготовительной дискуссии к предстоящему в феврале в Брюсселе саммиту ЕС - Африканский союз будут преобладать борьба против COVID-19, миграция, модернизация экономики Африки, безопасность, инфраструктурная программа "Global Gateway".

"Министры подумают о том, чтобы в контексте геополитической конкуренции ЕС оставался стратегическим партнером для африканских стран", - говорится в пресс-релизе.