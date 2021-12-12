Минно-взрывную травму получил военнослужащий ВСУ на Донбассе

В воскресенье на Донбассе минно-взрывную травму получил военнослужащий Вооруженных сил Украины, который был срочно госпитализирован. Российские наемники использовали запрещенное дистанционное минирование пластиковыми минами, сообщили в оперативно-тактической группировке "Север".

"12 декабря 2021 минно-взрывную травму получил военнослужащий Вооруженных сил Украины, 49 лет, лейтенант. Медслужбой воинской части была произведена срочная эвакуация раненого в военный госпиталь, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время состояние раненого медики оценивают как средней тяжести", – сказано в сообщении на странице ОТГ в Фейсбук.

Во время осмотра раненого медиками, было выяснено, что противник на линии огневого столкновения применяет дистанционное минирование пластиковыми минами, запрещенными международными конвенциями из-за причинения значительных страданий пострадавшему как при взрыве на данном взрывном устройстве, так и при извлечении осколков из тела раненого.

"По данному случаю будет проведено расследование, материалы которого вместе с обломками взрывного устройства, извлеченными из тела пострадавшего, будут предоставлены международным наблюдательным организациям", – сказано в сообщении.