События

21:45 12.12.2021

Минно-взрывную травму получил военнослужащий ВСУ на Донбассе

1 мин читать
Минно-взрывную травму получил военнослужащий ВСУ на Донбассе

В воскресенье на Донбассе минно-взрывную травму получил военнослужащий Вооруженных сил Украины, который был срочно госпитализирован. Российские наемники использовали запрещенное дистанционное минирование пластиковыми минами, сообщили в оперативно-тактической группировке "Север".

"12 декабря 2021 минно-взрывную травму получил военнослужащий Вооруженных сил Украины, 49 лет, лейтенант. Медслужбой воинской части была произведена срочная эвакуация раненого в военный госпиталь, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время состояние раненого медики оценивают как средней тяжести", – сказано в сообщении на странице ОТГ в Фейсбук.

Во время осмотра раненого медиками, было выяснено, что противник на линии огневого столкновения применяет дистанционное минирование пластиковыми минами, запрещенными международными конвенциями из-за причинения значительных страданий пострадавшему как при взрыве на данном взрывном устройстве, так и при извлечении осколков из тела раненого.

"По данному случаю будет проведено расследование, материалы которого вместе с обломками взрывного устройства, извлеченными из тела пострадавшего, будут предоставлены международным наблюдательным организациям", – сказано в сообщении.

Теги: #оос #ранение #военнослужащий
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:30 12.12.2021
Российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

07:22 12.12.2021
За минувшие сутки зафиксировано три обстрела на Донбассе, один украинский военнослужащий ранен

За минувшие сутки зафиксировано три обстрела на Донбассе, один украинский военнослужащий ранен

17:26 11.12.2021
В результате обстрелов на Донбассе ранен один украинский военнослужащий

В результате обстрелов на Донбассе ранен один украинский военнослужащий

07:28 11.12.2021
За сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины

За сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины

17:22 10.12.2021
Российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

07:15 10.12.2021
За сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, ранены двое военнослужащих ВСУ

За сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, ранены двое военнослужащих ВСУ

17:14 09.12.2021
На Донбассе вследствие обстрелов со стороны российских наемников ранены два бойца ВСУ - штаб ООС

На Донбассе вследствие обстрелов со стороны российских наемников ранены два бойца ВСУ - штаб ООС

07:07 09.12.2021
За минувшие сутки зафиксировано 6 нарушений режима тишины на Донбассе

За минувшие сутки зафиксировано 6 нарушений режима тишины на Донбассе

17:17 08.12.2021
Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Нью-Йорка и Новоалександровки

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Нью-Йорка и Новоалександровки

07:16 08.12.2021
За сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины

За сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Главы МИД стран G7 предупреждают РФ о "тяжелых последствиях" в случае нападения на Украину

Правительство запускает электронные очереди для пересечения украинской границы – Шмыгаль

Зеленский призвал уволить замглавы МВД Гогилашвили из-за инцидента на блокпосту в Донецкой области

В Украине за сутки выявили 5 275 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 11 626 человек, 238 умерло

За минувшие сутки зафиксировано три обстрела на Донбассе, один украинский военнослужащий ранен

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Эстонии не поедет на Олимпиаду в Китай по политическим причинам

На Прикарпатье из-за непогоды на дорогах введены ограничения для движения грузовых транспортных средств

Позиции Вашингтона и Брюсселя по ситуации вокруг Украины едины - госсекретарь США

Из-за повреждения водопровода на бульваре Тараса Шевченко в Киеве перекрыто движение транспорта

Главы МИД стран G7 предупреждают РФ о "тяжелых последствиях" в случае нападения на Украину

Шмыгаль заявляет, что выплата "ковидной тысячи" в Украине начнется вовремя

В Палестине заявляют о необходимости начать переговоры об установлении границ между палестинскими и израильскими территориями - газета

Правительство запускает электронные очереди для пересечения украинской границы – Шмыгаль

Премьер Франции высказался за вакцинацию от COVID-19 детей от пяти лет

В Харькове 7 участников массовой драки задержаны за сопротивление полиции, 5 правоохранителей пострадали

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА