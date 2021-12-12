Президент Эстонии не поедет на Олимпиаду в Китай по политическим причинам

Президент Эстонии Алар Карис отказался ехать на зимнюю Олимпиаду, которая состоится в Пекине в феврале 2022 году, по политическим причинам.

"Алар Карис в интервью телеканалу Kanal2 сказал, что не поедет на зимние Олимпийские игры по политическим причинам", - сообщил в воскресенье портал телерадиовещания ERR.

Президент отметил, что, принял это решение "вместе с лидерами соседних стран".

В четверг пресс-секретарь правительства Эстонии сообщал ERR, что правительство не обсуждало, поедет ли кто-то из руководителей страны в Пекин. То же самое сообщили в министерстве иностранных дел республики.

В министерстве культуры Эстонии отметили, что получили приглашение поехать на Игры, но еще не принято решение, поедут ли в Пекин министр культуры Тийт Терик или вице-канцлер ведомства Тарви Пюрн.

По данным ERR, решение Эстонии может также зависеть от общей позиции Евросоюза, которая, возможно, будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел на следующей неделе.

Некоторые страны ранее объявили, что их политики объявят политический бойкот пекинской Олимпиаде. К ним относятся США, Австралия, Великобритания и Канада. Франция заявила, что не присоединится к бойкоту.

"Администрация Байдена не будет посылать никаких дипломатических представителей на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Это решение связано с нарушениями прав человека и геноцидом уйгуров в Китае", - заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.