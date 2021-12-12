На Прикарпатье из-за непогоды на дорогах введены ограничения для движения грузовых транспортных средств

В связи с ухудшением погодных условий в Ивано-Франковской области в воскресенье вечером введены ограничения для движения грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах, сообщили в патрульной полиции Украины.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (выпадение снега, гололедица), которые могут привести к усложнению движения автотранспорта, аварийных ситуаций, а также для оперативной расчистки автодорог от снега временно с 17:00 12 декабря 2021 г. ограничено движение тяжеловесных транспортных средств, которые не пригодны осуществлять движение в сложных погодных условиях (отсутствует цепь против скольжения)", – говорится в сообщении ведомства в телеграмм канале в воскресенье вечером.

Ограничения касаются автомобильных дорог общего пользования в Ивано-Франковской области: Н – 09 Мукачево – Львов, км 209+311-302+100 (на участке с. Яблуница – г. Ивано-Франковск); Н – 10 Стрый – Черновцы – Мамалыга, км 16+462-204+008 (на всей протяженности); Р – 21 Долина – Хуст, км 0+000-45+039 (на всей протяженности); Р – 24 Татаров – Каменец-Подольский, км 0+000-09+200 (на участке с. Татаров – г.Коломыя).