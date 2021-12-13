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07:00 13.12.2021

13 декабря: Какой сегодня праздник

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13 декабря: Какой сегодня праздник

13 декабря в США празднуют День основания Национальной гвардии и Зеленый понедельник, на Мальте – День республики, а в Бразилии День моряка. У православных - День святого апостола Андрея Первозванного, а католическая церковь отмечает День памяти святой Люции. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя

День святого апостола Андрея Первозванного

Андрей был одним из двенадцати апостолов и любимым учеником Христа, он первым последовал за Иисусом, за это его называют Первозванным. Андрей стал свидетелем чудесного воскресения Спасителя и его вознесения на небо.

По наставлению Иисуса Христа апостолы направились в разные земли проповедовать его учение. Андрей путешествовал по побережью Днепра и на берегу Черного моря, по Балканскому полуострову, в Скифии.

Неоднократно встречал на своем пути язычников, которые его жестоко избивали. Но он не переставал молиться и исцелять людей от недугов с помощью молитвы.

Когда он вернулся в Грецию, жестокий правитель Патры приказал казнить Андрея. Он молился даже в смертельных муках. Долгую и мучительную смерть апостол принял на кресте.

День святой Люции

13 декабря католики отмечают День святой Люции, мученицы времен Диоклетиана (3 век).

Имя Люция происходит от латинского слова "lux" — "свет". С праздником в ее честь связана поговорка: "Со святой Люцией ночи убывают". Появилась она еще в эпоху юлианского календаря, в соответствии с которым на 13 декабря приходился день зимнего солнцестояния. После григорианской реформы 1582 года самый короткий день в году выпал на 21 декабря. После этого народная мудрость перестала соответствовать действительности, что нашло отражение в дополнении к поговорке: "Со святой Люцией ночи убывают, но дни длиннее не становятся".

По легенде, у Святой Люции были прекрасные глаза, которыми она очаровала некоего молодого человека, и чтобы он не впал в искушение, она выколола свои глаза и прислала их ему на тарелке. Благодаря этой легенде, в романских и германских странах святая Люция считалась покровительницей света и целительницей глазных болезней.

В этот день:

1917 - Украинская Центральная Рада официально образовала Воздушный флот.

1942 - Футболист парижского "Расинга" Стефан Станис забил в матче Кубка Франции 16 голов в ворота команды "Обри" (мировой рекорд для профессионального футбола). Матч закончился со счётом 32:0.

1958 - американские ученые произвели запуск живого существа в космос с возвращением. Обезьяна Гордо на борту ракеты АМ-13 провела 15 минут в космосе, но вернувшись на Землю, капсула с обезьяной затонула в океане.

1991 — Создана Федерация футбола Украины

1996 — Кофи Аннан был избран генеральным секретарём ООН.

2004 - Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча"

Именины: Андрей, Иван

Теги: #именины #андрея_первозванного #праздник_сегодня
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