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19:36 12.12.2021

Позиции Вашингтона и Брюсселя по ситуации вокруг Украины едины - госсекретарь США

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Позиции Вашингтона и Брюсселя по ситуации вокруг Украины едины - госсекретарь США

США и ЕС едины в том, что касается поддержки Украины, написал в воскресенье в твиттере госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я встретился с (главой европейской дипломатии) Жозепом Боррелем, мы обсудили наше замечательное сотрудничество и опасное наращивание сил со стороны России. США и ЕС едины в поддержке Украины и выставят России высокую цену, если она выберет военную эскалацию", - говорится в сообщении.

На выходных госсекретарь США находился в Ливерпуле, где прошла встреча глав внешнеполитических ведомств стран "группы семи".

Теги: #сша #госсекретарь #россия #ес
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