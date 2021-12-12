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18:30 12.12.2021

Российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

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Российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники на Донбассе с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня", - сказано в сообщении в Facebook в воскресенье вечером.

В частности, вблизи населенного пункта Талаковка противник вел огонь из противотанковых ручных гранатометов.

В направлении Крымского российские наемники произвели обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Попасной и Екатериновки, что на Луганщине, противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", – добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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