Российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Российские наемники на Донбассе с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня", - сказано в сообщении в Facebook в воскресенье вечером.
В частности, вблизи населенного пункта Талаковка противник вел огонь из противотанковых ручных гранатометов.
В направлении Крымского российские наемники произвели обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Попасной и Екатериновки, что на Луганщине, противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", – добавили в штабе.