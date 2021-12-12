События

17:22 12.12.2021

Из-за повреждения водопровода на бульваре Тараса Шевченко в Киеве перекрыто движение транспорта

1 мин читать

Из-за аварии на водопроводных сетях на проезжей части бульвара Тараса Шевченко в Киеве образовался провал асфальтного покрытия, в связи с чем движение по всем полосам бульвара в направлении улицы Крещатик перекрыто, пострадавших и травмированных в результате провала нет, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в воскресенье.

"Работники дорожной службы огородили место провала – специалисты ЧАО "АК "Киеводоканал" уже приступили к ликвидации повреждения. Завершить работы планируется к утру понедельника", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в связи с ограничением временно сменили и маршруты общественного транспорта.

"Задерживается движение троллейбусов № 5, 7, 8, 17 и автобусов 114, 118 на бульваре Шевченко, 3 по причине провала асфальта. На место направлена ответственная служба города. Движение троллейбусов №5, 7, 8, 17 организовано до ул. Терещенковской. Движение автобусов №114, 118 организовано через ул. Пушкинскую", - подчеркивают в КГГА.

Теги: #киев #авария #водопровод
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:35 12.12.2021
В Киеве сегодня днем ожидается туман

В Киеве сегодня днем ожидается туман

06:43 11.12.2021
В Киеве строитель погиб при падении с 12 этажа, во Львове – с 6 этажа, на Черкащине смертельное ЧП со сварщиком

В Киеве строитель погиб при падении с 12 этажа, во Львове – с 6 этажа, на Черкащине смертельное ЧП со сварщиком

02:02 11.12.2021
Здание КГГА подсветили цветами ЛГБТ в честь Международного дня прав человека

Здание КГГА подсветили цветами ЛГБТ в честь Международного дня прав человека

21:44 10.12.2021
В Киеве правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП со "скорой", где пострадали два медика

В Киеве правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП со "скорой", где пострадали два медика

15:57 10.12.2021
В Киеве ликвидировали пожар в офисно-складском здании в центре

В Киеве ликвидировали пожар в офисно-складском здании в центре

14:41 10.12.2021
В центре Киева горит офисно-складское здание

В центре Киева горит офисно-складское здание

12:20 10.12.2021
ЕИБ выделил Киеву EUR100 млн на покупку троллейбусов и вагонов метро

ЕИБ выделил Киеву EUR100 млн на покупку троллейбусов и вагонов метро

18:13 09.12.2021
Киев утвердил бюджет-2022 с доходами в 69 млрд грн

Киев утвердил бюджет-2022 с доходами в 69 млрд грн

13:59 08.12.2021
В Киеве 9 декабря ожидается гололед

В Киеве 9 декабря ожидается гололед

09:39 07.12.2021
Работа киевского метрополитена во вторник будет продлена из-за футбольного матча

Работа киевского метрополитена во вторник будет продлена из-за футбольного матча

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Главы МИД стран G7 предупреждают РФ о "тяжелых последствиях" в случае нападения на Украину

Правительство запускает электронные очереди для пересечения украинской границы – Шмыгаль

Зеленский призвал уволить замглавы МВД Гогилашвили из-за инцидента на блокпосту в Донецкой области

В Украине за сутки выявили 5 275 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 11 626 человек, 238 умерло

За минувшие сутки зафиксировано три обстрела на Донбассе, один украинский военнослужащий ранен

ПОСЛЕДНЕЕ

Главы МИД стран G7 предупреждают РФ о "тяжелых последствиях" в случае нападения на Украину

Шмыгаль заявляет, что выплата "ковидной тысячи" в Украине начнется вовремя

В Палестине заявляют о необходимости начать переговоры об установлении границ между палестинскими и израильскими территориями - газета

Правительство запускает электронные очереди для пересечения украинской границы – Шмыгаль

Премьер Франции высказался за вакцинацию от COVID-19 детей от пяти лет

В Харькове 7 участников массовой драки задержаны за сопротивление полиции, 5 правоохранителей пострадали

Зеленский призвал уволить замглавы МВД Гогилашвили из-за инцидента на блокпосту в Донецкой области

Противники независимости от Франции одерживают верх на референдуме в Новой Каледонии

Брошенный мигрантом камень попал в лицо польскому солдату на границе с Беларусью

В Украине ожидается прохладная погода, местами мокрый снег с дождем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА