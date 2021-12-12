Из-за повреждения водопровода на бульваре Тараса Шевченко в Киеве перекрыто движение транспорта

Из-за аварии на водопроводных сетях на проезжей части бульвара Тараса Шевченко в Киеве образовался провал асфальтного покрытия, в связи с чем движение по всем полосам бульвара в направлении улицы Крещатик перекрыто, пострадавших и травмированных в результате провала нет, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в воскресенье.

"Работники дорожной службы огородили место провала – специалисты ЧАО "АК "Киеводоканал" уже приступили к ликвидации повреждения. Завершить работы планируется к утру понедельника", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в связи с ограничением временно сменили и маршруты общественного транспорта.

"Задерживается движение троллейбусов № 5, 7, 8, 17 и автобусов 114, 118 на бульваре Шевченко, 3 по причине провала асфальта. На место направлена ответственная служба города. Движение троллейбусов №5, 7, 8, 17 организовано до ул. Терещенковской. Движение автобусов №114, 118 организовано через ул. Пушкинскую", - подчеркивают в КГГА.