В Палестине заявляют о необходимости начать переговоры об установлении границ между палестинскими и израильскими территориями - газета

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас считает, что США, Египет, Иордания и другие стороны должны начать переговоры о разделении границ между палестинцами и израильтянами, информирует в воскресенье издающаяся в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на информированный палестинский источник.

По данным собеседника издания, Аббас намерен передать свои предложения на встрече с министром обороны Израиля Бенни Ганцем, которая запланирована на следующую неделю.

Газета напоминает, что в сентябре Аббас дал израильским властям год на то, чтобы уйти с палестинских территорий, в том числе из Восточного Иерусалима.