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15:44 12.12.2021

Правительство запускает электронные очереди для пересечения украинской границы – Шмыгаль

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Правительство запускает электронные очереди для пересечения украинской границы – Шмыгаль

Кабинет министров дал старт новому экспериментальному проекту "Электронная очередь пересечения границы", который позволит заранее бронировать время для оформления документов в пунктах пропуска, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Пройти оформление на границе скоро можно будет в удобное время. На этой неделе правительство дало старт экспериментальному проекту "Электронная очередь пересечения границы". Благодаря такой инициативе можно будет забронировать время оформления в пунктах пропуска. Также для улучшения комфорта будут созданы новые зоны ожидания", - написал Шмыгаль в фейсбуке в воскресенье.

Он отметил, что введение "Электронной очереди" будет способствовать уменьшению очередей из автомобилей на границах, сэкономит время для бизнеса, а также улучшит имидж Украины.

Теги: #очередь #граница #е_сервис #кабмин
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