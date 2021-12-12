В Харькове 7 участников массовой драки задержаны за сопротивление полиции, 5 правоохранителей пострадали

В Харькове в ночь на воскресенье в районе Журавлевки произошла драка между двумя группами отдыхающих, а когда их попытались разнять полицейские, дерущиеся оказали сопротивление правоохранителям.

"Следователем Харьковского РУП №1 открыто уголовное производство по ч.1 ст. 28, ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате инцидента пять полицейских получили телесные повреждения и были доставлены в больницу

Полиция задержала семерых человек в возрасте от 19 до 50 лет в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Все они уведомлены о подозрении в совершении преступления.