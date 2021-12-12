События

15:30 12.12.2021

В Харькове 7 участников массовой драки задержаны за сопротивление полиции, 5 правоохранителей пострадали

1 мин читать
В Харькове 7 участников массовой драки задержаны за сопротивление полиции, 5 правоохранителей пострадали

В Харькове в ночь на воскресенье в районе Журавлевки произошла драка между двумя группами отдыхающих, а когда их попытались разнять полицейские, дерущиеся оказали сопротивление правоохранителям.

"Следователем Харьковского РУП №1 открыто уголовное производство по ч.1 ст. 28, ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате инцидента пять полицейских получили телесные повреждения и были доставлены в больницу

Полиция задержала семерых человек в возрасте от 19 до 50 лет в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Все они уведомлены о подозрении в совершении преступления.

Теги: #драка #полиция #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:27 12.12.2021
Во Львовской области пьяный мужчина напал с ножом на полицейских

Во Львовской области пьяный мужчина напал с ножом на полицейских

16:10 10.12.2021
В Харькове в туннель метро проник посторонний, движение на Холодногорско-Заводской линии приостановлено

В Харькове в туннель метро проник посторонний, движение на Холодногорско-Заводской линии приостановлено

12:11 09.12.2021
В Донецкой области нетрезвый мужчина пытался прорваться через украинский блокпост на автомобиле, правоохранители применили огнестрельное оружие

В Донецкой области нетрезвый мужчина пытался прорваться через украинский блокпост на автомобиле, правоохранители применили огнестрельное оружие

23:11 08.12.2021
Харьковчанка задушила 2-летнего сына и пыталась покончить собой

Харьковчанка задушила 2-летнего сына и пыталась покончить собой

06:49 08.12.2021
Два пьяных жителя Харьковщины угнали автомобиль и сбили пешехода, пострадавший третьи сутки без сознания

Два пьяных жителя Харьковщины угнали автомобиль и сбили пешехода, пострадавший третьи сутки без сознания

16:22 07.12.2021
Подросток, совершивший в Харькове ДТП со смертельным исходом, является вменяемым - прокуратура

Подросток, совершивший в Харькове ДТП со смертельным исходом, является вменяемым - прокуратура

11:57 07.12.2021
Полиция проверила все харьковские школы и техникумы, но взрывчатки не нашла

Полиция проверила все харьковские школы и техникумы, но взрывчатки не нашла

16:38 06.12.2021
Полиция ищет взрывчатку во всех школах Харькова

Полиция ищет взрывчатку во всех школах Харькова

10:29 06.12.2021
В Харькове ночью горел реабилитационный центр, никто не пострадал

В Харькове ночью горел реабилитационный центр, никто не пострадал

18:09 05.12.2021
"Укрпошта" построит на территории "Экополиса ХТЗ" в Харькове сортировочный хаб

"Укрпошта" построит на территории "Экополиса ХТЗ" в Харькове сортировочный хаб

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство запускает электронные очереди для пересечения украинской границы – Шмыгаль

Зеленский призвал уволить замглавы МВД Гогилашвили из-за инцидента на блокпосту в Донецкой области

В Украине за сутки выявили 5 275 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 11 626 человек, 238 умерло

За минувшие сутки зафиксировано три обстрела на Донбассе, один украинский военнослужащий ранен

Американский госдепартамент отмечает единство стран G7 по реакции в случае вторжения России в Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство запускает электронные очереди для пересечения украинской границы – Шмыгаль

Премьер Франции высказался за вакцинацию от COVID-19 детей от пяти лет

Зеленский призвал уволить замглавы МВД Гогилашвили из-за инцидента на блокпосту в Донецкой области

Противники независимости от Франции одерживают верх на референдуме в Новой Каледонии

Брошенный мигрантом камень попал в лицо польскому солдату на границе с Беларусью

В Украине ожидается прохладная погода, местами мокрый снег с дождем

Взрыв прогремел в Кабуле - СМИ

Власти Австралии заявили, что следят за процессом в отношении Ассанжа, но уважают решения, принимаемые в Лондоне

Власти Австралии заявили, что следят за процессом в отношении Ассанжа, но уважают решения, принимаемые в Лондоне

В Киеве сегодня днем ожидается туман

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА