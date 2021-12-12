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13:58 12.12.2021

Противники независимости от Франции одерживают верх на референдуме в Новой Каледонии

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Жители Новой Каледонии, заморской территории Франции, в воскресенье на референдуме о независимости, высказались против отделения от метрополии, сообщает французская пресса со ссылкой на местное телевидение.

Согласно первоначальным данным, после подсчета 84% бюллетеней, против независимости высказались 96% участников голосования.

Это третий референдум о независимости на Новой Каледонии. Первый прошел в 1987 году, второй - в 2010 году, оба раза противников независимости было больше.

Теги: #референдум #франция
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