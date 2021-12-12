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12:08 12.12.2021

В Украине ожидается прохладная погода, местами мокрый снег с дождем

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В Украине ожидается прохладная погода, местами мокрый снег с дождем

В ближайшие сутки погоду большинства областей Украины будет определять влажная воздушная масса, в связи с чем на большей территории страны ожидаются осадки.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 13 декабря, в западных областях Украины снег (ночью местами значительный), в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем около 0°, в Карпатах ночью и днем 3-8° мороза.

В северных, большинстве центральных и южных областей дождь (на севере местами с мокрым снегом), в восточных областях без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла, в восточных областях ночью 1-5° мороза, в южной части днем 5-10° тепла.

В Киеве в понедельник дождь, местами с мокрым снегом, температура ночью и днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 декабря самая высокая температура днем (+10,0°) была в 1950 году, самая низкая ночью (-24,3°) в 1921 году.

Во вторник, 14 декабря, на Правобережье небольшие осадки преимущественно в виде дождя (на севере с мокрым снегом), на западе страны - мокрого снега, 15 декабря на юге дождь, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах запада местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью и днём около 0° (в Карпатах 2-7° мороза), днём на юге страны 1-6° тепла.

В Киеве во вторник облачно с прояснениями. Ночью везде, днем местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 0-2° тепла.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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