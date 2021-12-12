События

10:35 12.12.2021

В Киеве сегодня днем ожидается туман

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В Киеве сегодня днем ожидается туман

В столице днем ожидается туман, видимость 200-500 м, что соответствует I уровню опасности (желтый), предупредила Киевская горадминистарция со ссылкой на Укргидрометцентр.

В КГГА напомнили водителям, что во время вождения в тумане следует снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров по дороге.

Как сообщалось, в западных областях Украины в воскресенье ожидается туман, гололедица и сильный мокрый снег.

Теги: #киев #туман #погода
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Интерфакс-Украина
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