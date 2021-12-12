Число выявленных заражений COVID-19 в мире приближается к 270 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья выросло до 269 млн 737 тыс. 413, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 301 тыс. 482 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 49 млн 884 тыс. 587 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 797 тыс. 179.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 690 тыс. 510. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 475 тыс. 430 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 млн 188 тыс. 179 заболевших, из них умерли 616 тыс. 859 человек (по данным Worldometer).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 682,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 450 человек, Индии - 340, Бразилии - 2 тыс. 873.