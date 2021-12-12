События

10:03 12.12.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире приближается к 270 млн

1 мин читать
Число выявленных заражений COVID-19 в мире приближается к 270 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья выросло до 269 млн 737 тыс. 413, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 301 тыс. 482 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 49 млн 884 тыс. 587 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 797 тыс. 179.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 690 тыс. 510. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 475 тыс. 430 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 млн 188 тыс. 179 заболевших, из них умерли 616 тыс. 859 человек (по данным Worldometer).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 682,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 450 человек, Индии - 340, Бразилии - 2 тыс. 873.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:16 12.12.2021
В Украине за сутки выявили 5 275 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 11 626 человек, 238 умерло

В Украине за сутки выявили 5 275 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 11 626 человек, 238 умерло

00:03 12.12.2021
Спикер парламента Эстонии уходит на самоизоляцию

Спикер парламента Эстонии уходит на самоизоляцию

21:01 11.12.2021
Главы МИД G7 обсуждают, как им противостоять "злонамеренным действующим лицам"

Главы МИД G7 обсуждают, как им противостоять "злонамеренным действующим лицам"

08:34 11.12.2021
В Украине за сутки выявили 10 133 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 25 861 человек, 446 умерло

В Украине за сутки выявили 10 133 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 25 861 человек, 446 умерло

04:45 11.12.2021
Криптовалюты и мемные акции стали главными новостями 2021г по версии Google

Криптовалюты и мемные акции стали главными новостями 2021г по версии Google

19:48 10.12.2021
Муратов в нобелевской лекции призвал прекратить пропаганду войны и вступился за "Мемориал"

Муратов в нобелевской лекции призвал прекратить пропаганду войны и вступился за "Мемориал"

19:34 10.12.2021
Цены на нефть растут и завершают неделю максимальным подъемом с августа, Brent - $75,13 за баррель

Цены на нефть растут и завершают неделю максимальным подъемом с августа, Brent - $75,13 за баррель

08:32 10.12.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 268,5 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 268,5 млн

08:16 10.12.2021
В Украине за сутки выявили 11 327 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 24 456 человек, 442 умерли

В Украине за сутки выявили 11 327 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 24 456 человек, 442 умерли

06:50 10.12.2021
Более 50 тыс. новых случаев COVID-19 выявили как во Франции, так и в Великобритании

Более 50 тыс. новых случаев COVID-19 выявили как во Франции, так и в Великобритании

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки выявили 5 275 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 11 626 человек, 238 умерло

В результате обстрелов на Донбассе ранен один украинский военнослужащий

Конгресс США выделил около $100 млн на разработку ударной атомной подлодки нового поколения

Торнадо унесли жизни десятков людей в штате Кентукки

Монастырский инициирует расследование инцидента с участием замглавы МВД Гогилашвили и отстранение его на этот период

ПОСЛЕДНЕЕ

Четырех детей госпитализировано с отравлением во Львовской области

Во Львовской области пьяный мужчина напал с ножом на полицейских

Талибы считают прогрессивным шагом решение США разрешить денежные переводы в Афганистан

В итальянской Сицилии спасатели ищут более 10 человек, пропавших без вести в результате обрушения дома

За минувшие сутки зафиксировано три обстрела на Донбассе, один украинский военнослужащий ранен

12 декабря: Какой сегодня праздник

В США полностью вакцинированы от COVID-19 более 201 млн человек

Жертвами торнадо в американском штате Кентукки стали не менее 100 человек

Американский госдепартамент отмечает единство стран G7 по реакции в случае вторжения России в Украину

В Житомирской области спасатели нашли в воде тело женщины, пропавшей накануне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА