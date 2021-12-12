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09:46 12.12.2021

Четырех детей госпитализировано с отравлением во Львовской области

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Четырех детей госпитализировано с отравлением во Львовской области

Четверо детей госпитализированы во Львовской области в связи с отравлением неизвестным веществом, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

По данным департамента, 11 декабря в больницу города Новояворовск обратились с жалобами на плохое самочувствие 10 детей.

"Из них 4 госпитализированы в удовлетворительном состоянии с предварительным диагнозом "отравление неизвестным веществом", - указано в сообщении.

Все обратившиеся в больницу посещали ранее в субботу, 11 декабря, хоккейный матч в ледовом дворце в Новояворовске.

Причины и обстоятельства отравления выясняются.

Теги: #дети #отравление #львовская_область
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