События

09:27 12.12.2021

Во Львовской области пьяный мужчина напал с ножом на полицейских

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Во Львовской области пьяный мужчина напал с ножом на полицейских

В Червонограде (Львовская обл.) 35-летний местный житель находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал прохожим ножом и саперной лопаткой, а также сопротивлялся и напал на полицейских, сообщило местное отделение Нацполиции на странице в Фейсбук.

"Правоохранители пытались призвать мужчину к порядку, однако тот не реагировал на законные требования правоохранителей, сопротивлялся и напал на полицейских с ножом. Правоохранители применили в отношении правонарушителя спецсредства и задержали его в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - указано в сообщении.

Полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - исправительные работы сроком до двух лет или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Проводится досудебное расследование.

Теги: #нападение #полиция #львовская_область
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