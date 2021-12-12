В Украине за сутки выявили 5 275 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 11 626 человек, 238 умерло

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 5 275 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 11 626 человек, 238 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 11 декабря в Украине: зафиксировано 5 275 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 526, медработников – 53); 83 256 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 27 143 человека, полностью иммунизированы – 56 113 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 566 человек; летальных исходов – 238; выздоровело – 11 626 человек", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 11 декабря за сутки выявили 10 133 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 декабря за сутки выявили 11 327 новых случаев заболевания СOVID-19, 9 декабря выявили 12 376 новых случаев заболевания СOVID-19, 8 декабря за сутки выявили 9 371 новый случай заболевания СOVID-19, 7 декабря за сутки выявили 8 655 новых случаев заболевания СOVID-19, 6 декабря зафиксировано 14 200 новых случаев болезни, 5 декабря за сутки выявили 6 622 новых случая заболевания СOVID-19, 4 декабря за сутки выявили 13 206 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 декабря зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 559 092 человека; выздоровело – 3 195 913 человек; летальных исходов – 91 027.

С начала вакцинальной кампании привито 14 114 894 человека, из них получили первую дозу – 14 114 892 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 420 911 человек. В общей сложности проведено 26 535 803 прививки.