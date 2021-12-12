В итальянской Сицилии спасатели ищут более 10 человек, пропавших без вести в результате обрушения дома

Не менее 12 человек считаются пропавшими без вести в результате обрушения четырехэтажного здания в городе Равануза в итальянской Сицилии, сообщило агентство ANSA.

Причиной обрушения власти называют взрыв бытового газа, за которым последовал пожар.

Пожарным удалось потушить огонь, спасатели приступили к поиску 12 человек, которые могут находиться под завалами.

Взрыв повредил еще два здания в центре города, сообщает агентство.