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08:09 12.12.2021

В итальянской Сицилии спасатели ищут более 10 человек, пропавших без вести в результате обрушения дома

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В итальянской Сицилии спасатели ищут более 10 человек, пропавших без вести в результате обрушения дома

Не менее 12 человек считаются пропавшими без вести в результате обрушения четырехэтажного здания в городе Равануза в итальянской Сицилии, сообщило агентство ANSA.

Причиной обрушения власти называют взрыв бытового газа, за которым последовал пожар.

Пожарным удалось потушить огонь, спасатели приступили к поиску 12 человек, которые могут находиться под завалами.

Взрыв повредил еще два здания в центре города, сообщает агентство.

Теги: #обрушение #италия #сицилия #здание
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