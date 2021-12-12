События

07:22 12.12.2021

За минувшие сутки зафиксировано три обстрела на Донбассе, один украинский военнослужащий ранен

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За минувшие сутки зафиксировано три обстрела на Донбассе, один украинский военнослужащий ранен

За минувшие сутки российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил утром в воскресенье.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. В направлении Песчаного в Луганской области оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Каменки враг совершил обстрел из стрелкового оружия" – сказано в сообщении в Facebook.

В сторону Катериновки вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин пребывает в лечебном учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - добавили в штабе.

Отмечается, что по состоянию на 7 часов утра, 12 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Теги: #оос #ситуация #донбасс
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