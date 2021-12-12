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06:30 12.12.2021

В США полностью вакцинированы от COVID-19 более 201 млн человек

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В США полностью вакцинированы от COVID-19 более 201 млн человек

В Соединенных Штатах по состоянию на утро субботы от коронавируса полностью привиты 201 млн 688 тыс. 550 человек, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний.

По их информации, одна из положенных двух доз вакцин введена 238 млн 679 тыс. 707 жителям страны, почти 53 млн получили бустерную дозу препаратов.

В США одобрены к применению и используются вакцины Moderna и Pfizer, требующие введения двух доз, а также одноразовая вакцина Johnson&Johnson. При бустерных уколах применяются вакцины Moderna и Johnson & Johnson.

Теги: #сша #население #вакцинация
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