Жертвами торнадо в американском штате Кентукки стали не менее 100 человек
По предварительным оценкам властей, в американском штате Кентукки в результате торнадо погибли, по меньшей мере, 100 человек.
Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что нынешняя серия торнадо была самой разрушительной в истории штата.
"Эти разрушения не похожи ни на что, что я видел в своей жизни, и мне трудно выразить это словами", - сказал Бешир на пресс-конференции.
Он добавил: "Очень вероятно, что здесь, в Кентукки, погибли более 100 человек".
К оказанию помощи в поиске пострадавших и восстановлению привлечено 189 военнослужащих Национальной гвардии, сообщил губернатор.
Президент США Джо Байден в субботу объявил о ведении в Кентукки чрезвычайного положения.
Жертвы торнадо зафиксированы также в штатах Арканзас, Миссури, Иллинойс.