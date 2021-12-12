Жертвами торнадо в американском штате Кентукки стали не менее 100 человек

По предварительным оценкам властей, в американском штате Кентукки в результате торнадо погибли, по меньшей мере, 100 человек.

Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что нынешняя серия торнадо была самой разрушительной в истории штата.

"Эти разрушения не похожи ни на что, что я видел в своей жизни, и мне трудно выразить это словами", - сказал Бешир на пресс-конференции.

Он добавил: "Очень вероятно, что здесь, в Кентукки, погибли более 100 человек".

К оказанию помощи в поиске пострадавших и восстановлению привлечено 189 военнослужащих Национальной гвардии, сообщил губернатор.

Президент США Джо Байден в субботу объявил о ведении в Кентукки чрезвычайного положения.

Жертвы торнадо зафиксированы также в штатах Арканзас, Миссури, Иллинойс.