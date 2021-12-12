В Житомирской области спасатели нашли в воде тело женщины, пропавшей накануне

В с. Парипсы Житомирской области спасатели нашли в воде тело женщины, пропавшей вместе с супругом накануне, сообщили в пресс-службе Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области в субботу.

"Водолазы областной коммунальной специализированной аварийно-спасательной службы помогли поднять обнаруженное тело женщины на поверхность и доставить на берег.

В пресс-службе отметили, что мужчину, ее супруга, достали из водоема накануне. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщается, 4 декабря они отправились рыбачить на водоем в с. Парипсы Житомирской области.

Всего к поисковым работам на водоеме было привлечено: от ГСЧС – 6 единиц техники и 11 человек личного состава, от ЖОКСАРС – 2 единицы техники и 5 человек, а также 3 лодки и 10 человек от громады.