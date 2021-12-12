События

03:37 12.12.2021

В Житомирской области спасатели нашли в воде тело женщины, пропавшей накануне

1 мин читать
В Житомирской области спасатели нашли в воде тело женщины, пропавшей накануне

В с. Парипсы Житомирской области спасатели нашли в воде тело женщины, пропавшей вместе с супругом накануне, сообщили в пресс-службе Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области в субботу.

"Водолазы областной коммунальной специализированной аварийно-спасательной службы помогли поднять обнаруженное тело женщины на поверхность и доставить на берег.

В пресс-службе отметили, что мужчину, ее супруга, достали из водоема накануне. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщается, 4 декабря они отправились рыбачить на водоем в с. Парипсы Житомирской области.

Всего к поисковым работам на водоеме было привлечено: от ГСЧС – 6 единиц техники и 11 человек личного состава, от ЖОКСАРС – 2 единицы техники и 5 человек, а также 3 лодки и 10 человек от громады.

Теги: #тело #житомирская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:08 05.12.2021
На трассе "Киев-Чоп" в ДТП попала семья: отец и двое детей погибли, мать госпитализирована

На трассе "Киев-Чоп" в ДТП попала семья: отец и двое детей погибли, мать госпитализирована

12:02 28.10.2021
"Укрзализныця" возобновила движение на участке, где сошли с рельсов грузовые вагоны

"Укрзализныця" возобновила движение на участке, где сошли с рельсов грузовые вагоны

10:09 04.09.2021
В Житомирской области автобус, следовавший из Польши в Мариуполь, столкнулся с автовозом: один человек погиб, 11 травмированы

В Житомирской области автобус, следовавший из Польши в Мариуполь, столкнулся с автовозом: один человек погиб, 11 травмированы

14:14 31.08.2021
Владельцы приватизированных госпредприятий в Житомирской области вложили десятки миллионов гривень в их развитие – глава ФГИ

Владельцы приватизированных госпредприятий в Житомирской области вложили десятки миллионов гривень в их развитие – глава ФГИ

11:11 29.07.2021
Президент прибыл в Житомирскую область для участия в мероприятиях по случаю Дня ССО

Президент прибыл в Житомирскую область для участия в мероприятиях по случаю Дня ССО

20:27 14.07.2021
Под Коростенем найден убитым подросток, в убийстве подозревается 15-летняя девушка

Под Коростенем найден убитым подросток, в убийстве подозревается 15-летняя девушка

20:16 12.07.2021
В Новоград-Волынском госпитализировали ребенка с огнестрельным ранением в спину, полиция начала расследование

В Новоград-Волынском госпитализировали ребенка с огнестрельным ранением в спину, полиция начала расследование

12:07 10.07.2021
В Коростене на территории зоны отдыха возник пожар, три человека получили ожоги

В Коростене на территории зоны отдыха возник пожар, три человека получили ожоги

01:39 28.06.2021
В Житомирской области от удара молнии сгорел дом

В Житомирской области от удара молнии сгорел дом

02:54 27.06.2021
В Житомирской области директора коммунального предприятия задержали при получении 350 тыс. грн "отката"

В Житомирской области директора коммунального предприятия задержали при получении 350 тыс. грн "отката"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В результате обстрелов на Донбассе ранен один украинский военнослужащий

Конгресс США выделил около $100 млн на разработку ударной атомной подлодки нового поколения

Торнадо унесли жизни десятков людей в штате Кентукки

Монастырский инициирует расследование инцидента с участием замглавы МВД Гогилашвили и отстранение его на этот период

В Украине за сутки выявили 10 133 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 25 861 человек, 446 умерло

ПОСЛЕДНЕЕ

США не намерены и не планировали вводить войска в Украину - Байден

США не намерены и не планировали вводить войска в Украину - Байден

В западных областях Украины в воскресенье ожидается туман, гололедица и мокрый снег

Спикер парламента Эстонии уходит на самоизоляцию

В Украине будут производить реактивные беспилотники нового поколения

Всемирный банк выделил Украине $150 млн для ускорения темпов вакцинации против COVID-19

Главы МИД G7 обсуждают, как им противостоять "злонамеренным действующим лицам"

Помощник госсекретаря США на следующей неделе посетит Киев и Москву

В Харьковской области пьяный водитель совершил тройное ДТП и врезался в магазин

Корабль New Shepard с шестью туристами совершил успешную посадку после суборбитального полета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА