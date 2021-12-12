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02:08 12.12.2021

США не намерены и не планировали вводить войска в Украину - Байден

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США не намерены и не планировали вводить войска в Украину - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что вопрос о введении американских войск в Украину никогда не стоял на повестке дня.

"Это никогда не рассматривалось", - сказал он журналистам в Уилмингтоне (штат Делавэр) в ответ на вопрос, готовы ли к этому в Вашингтоне в случае российского вторжения в Украину.

Вместе с тем, он отметил, что при таких обстоятельствах "мы сочтем необходимым направить больше американских и натовских войск на Восточный фланг, (страны "бухарестской девятки" - ИФ), во все те страны НАТО, перед которыми у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения России".

Байден повторил, что в ходе интерактивной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он "совершенно ясно дал понять..., что если он двинется в Украину, экономические последствия для его экономики будут разрушительными".

Теги: #президент #сша #войска
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