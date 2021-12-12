События

01:04 12.12.2021

В западных областях Украины в воскресенье ожидается туман, гололедица и мокрый снег

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В западных областях Украины в воскресенье ожидается туман, гололедица и мокрый снег

В западных областях Украины в воскресенье ожидается туман, гололедица и сильный мокрый снег, сообщили в пресс-службе Государственной службе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

"12 декабря в западных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица, днем сильный мокрый снег, в Прикарпатье местами сильный мокрый снег (I уровень опасности, желтый), указано в сообщении.

В ГСЧС предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах.

Теги: #западные #погода #области
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