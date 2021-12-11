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21:01 11.12.2021

Главы МИД G7 обсуждают, как им противостоять "злонамеренным действующим лицам"

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Главы МИД G7 обсуждают, как им противостоять "злонамеренным действующим лицам"

Министры иностранных дел G7 в субботу концентрируют внимание на том, как их странам сплотиться для отстаивания интересов на мировой арене, сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Рада, что провожу встречу в Ливерпуле со своими друзьями по G7, чтобы обсудить, как защищать и продвигать свободу и демократию в мире, а также - как противостоять злонамеренным действующим лицам", - написала он в твиттере, не уточнив, какие именно страны мира считает злонамеренными.

"Мы должны сплотиться, чтобы решительно противостоять агрессивным действиям тех, кто пытается ограничить свободу и демократию", - приводят европейские СМИ слова британского министра.

"Для этого все мы должны говорить одним голосом", - считает Трасс.

В Ливерпуле на выходных проходит встреча глав МИД G7.

СМИ отмечают, что центральными темами обсуждения станут то, как противостоять России и Китаю. Также министры планируют обсудить иранскую ядерную проблему.

Теги: #g7 #приоритеты #мир
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