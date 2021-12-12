12 декабря: Какой сегодня праздник

12 декабря в мире Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения и Международный день нейтралитета, Всемирный день хорового искусства, Мировой день зажжённых свечей, Международный день "Хеви-метал", в Украине День сухопутных войск и День благотворительности. В Швейцарии – день флага, в Японии – день иероглифов. У католиков Третье воскресенье Адвента, мусульмане празднуют Праздник Девятнадцатого дня месяца Масаил, а православная церковь чтит память святого Парамона и День памяти преподобного Акакия Синайского. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

День сухопутных войск Украины

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в 1996 году в составе Вооруженных Сил государства на основании Указа Президента в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".

Эти войска являются наиболее многочисленным видом Вооруженных Сил Украины в обеспечении обороноспособности государства. По своему назначению и объему возложенных на них задач, они играют решающую роль в выполнении своих функций, как в мирное, так и в военное время. По численности Сухопутные войска составляют почти половину всех Вооруженных Сил Украины.

В состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины входят: механизированные и танковые войска, ракетные войска и артиллерия, армейская авиация, аэромобильные войска, войска противовоздушной обороны.

День благотворительности

Смысл слова "благотворительность" понятен, наверное, каждому человеку. Творить благо — то есть, оказывать безвозмездную помощь тем, кто в ней нуждается. Благотворительность оказывается добровольно в любой приемлемой форме: выполнение каких-либо работ или оказание услуг, дарение имущества, оказание финансовой поддержки.

Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения

12 декабря отмечается Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения Вопрос повышения внимания к здоровью населения планеты неоднократно становился темой обсуждения на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН, а также Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).

Ещё в 2012 году Генассамблея приняла резолюцию, адресованную всем государствам-членам ООН, которая являлась призывом усилить все возможные меры для достижения глобального результата: всеобщего охвата населения планеты услугами здравоохранения. Это означало достижение такого уровня развития, при котором качественные медицинские услуги, начиная от диагностики и профилактики заболеваний и заканчивая передовыми методами их лечения стали бы доступны широким слоям населения, независимо от их социального статуса и положения.

Международный день нейтралитета

Молодой праздник. В 2017 году Генассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 12 декабря Международным днём нейтралитета.

Учреждению памятной даты предшествовало рассмотрение Ашхабадского итогового документа, который стал закономерным завершением Международной конференции, проходившей в 2015 году в Туркменистане и посвящённой политике нейтралитета.

Нейтралитет в системе международного права представляет собой политику неучастия в войне и отказ от участия в военных блоках в мирный период времени. Придерживаясь политики нейтралитета, государства в различные периоды истории стремились обезопасить себя и своих граждан от разрушительных последствий войн, происходивших на сопредельных территориях.

Инициатива исходила со стороны Туркменистана, который с 1995 года является нейтральным государством и отметил в 2015 году 20-летие своего нейтралитета.

Мировой день зажжённых свечей

Событие посвящено памяти умерших детей, ведь пламя свечи является символом души. Положили начало памятной дате в США в 1997 году. Впервые этот день проводили как небольшое интернет-мероприятие в честь тех детей, жизнь которых трагически оборвалась.

Традиционно в Мировой день зажжённых свечей в 19.00 по местному времени люди зажигают свечу, как знак того, что память об умерших детях живет вечно.

Международный день "Хеви-метал"

Ежегодно 12 декабря миллионы поклонников тяжелой музыки по всему миру отмечают Международный день хеви-метал, играя лучшие и величайшие хеви-метал альбомы, когда-либо выпущенные. Хеви-метал – жанр рок-музыки, который был разработан в конце 1960-х и начале 1970-х годов, первоначально в Великобритании, а позднее в Соединенных Штатах. Имея корни в блюз роке и психоделическом роке, группы, которые основали жанр, создали тяжелое, массивное звучание, характеризуемое длительными гитарными соло и выразительными барабанными.

Церковные праздники

Третье воскресенье Адвента

Адвент, который длится примерно четыре недели, — это период перед Рождеством, к которому приурочены многочисленные обряды и обычаи.

Все воскресенья Адвента значимые праздники, а первое из них считается началом нового литургического (церковного) года.

Третьему воскресенью Адвента предшествуют первое и второе воскресенья, которые наполнены соответствующими обычаями. В третье воскресенье Адвента зажигают первые две свечи и присоединяют третью свечу — Свечу Пастухов.

Свеча Пастухов означает пришествие Спасителя в сердца через веру в Его святое Слово.

Как пастухи увидели Спасителя собственными глазами и уверовали, так и мы видим Его глазами веры. Свеча также символизирует то, как мы делимся своей верой в Христа, подобно пастухам, рассказывавшим о Христе всем встречным.

У католиков цветами Адвента считаются фиолетовый (лиловый, пурпурный), в таких цветах обычно исполнены декорирования в церквях и вокруг церквей, а также одеяния священнослужителей. Дома жителей также выдержаны в спокойных оттенках фиолетового цвета.

Но в третье воскресенье Адвента допускаются украшения в розовом цвете. Розовой также может быть и Свеча Пастухов.

День святого Парамона

Православная церковь 12 декабря почитает память святого Парамона, пострадавшего за веру вместе с другими 370 мучениками в 250 году. Как известно, Парамон был посажен в тюрьму язычниками, которые заставляли его отречься от христианского учения. Впоследствии святого подвергли мучениям, а затем обезглавили вместе с другими арестованными.

Традиции:

Парамона называли Зимоуказателем, поскольку именно в этот день можно было предсказать погоду на ближайшее время.

В этот день:

1990 — ЮНЕСКО вносит в список Всемирного наследия первый украинский объект под названием "Софийский собор в Киеве и близлежащие монастырские здания, Киево-Печерская лавра";

1991 — Верховная Рада Украины принимает закон, отменяющий уголовную ответственность за добровольные гомосексуальные отношения;

1991 — Независимость Украины признала Грузия;

1996 — Президент США Билл Клинтон назначает государственным секретарем Мадлен Олбрайт, которая становится первой в истории США женщиной на этом посту;

2008 — Швейцария присоединяется к Шенгенской зоне и становится 25-й страной-участницей соглашения о безвизовом перемещении.

Приметы:

Снег пошел – будет метель;

Заря окрашена в красный цвет утром – скоро начнутся сильные ветры;

Снег еще не выпал – значит, до 19 декабря будут сильные морозы;

Именины: Парамон, Николай, Сергей, Иван, Денис.