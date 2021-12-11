В Харьковской области пьяный водитель совершил тройное ДТП и врезался в магазин

В Лозовой Харьковской области 32-летний водитель KIA повредил две машины ("Ладу" и ВАЗ) и врезался в магазин.

"Предварительно установлено, что водитель KIA в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и устроил ДТП. В результате аварии никто из граждан не пострадал", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительной информации, правонарушитель ехал на большой скорости и хотел повернуть на заправку, но не заметил ехавший по своей полосе автомобиль "Лада "и столкнулся с ним. В результате KIA отбросило в сторону магазина, а попутно он повредил припаркованный ВАЗ.

Сотрудники полиции составили в отношении водителя KIA административные протоколы по ч.1 ст.130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения) и ст.124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.