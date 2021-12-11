В Харьковской области полиция предотвратила поступление в продажу более 1200 л суррогатного алкоголя

Оперативники Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области изъяли более 1 200 литров алкоголя сомнительного происхождения, предназначавшегося для продажи в т.н. "наливайках" и других мелких торговых точках.

"Весь товар, изъятый правоохранителями, был без акцизных марок и каких-либо документов. По указанному факту открыто уголовное производство по статье 227 (преднамеренное введение в обращение на рынке Украины... опасной продукции) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ходе проведения оперативных мероприятий в рамках операции "Акциз" правоохранители задокументировали деятельность лиц, которые развозили по разным киоскам и заведениям мелкой торговли спиртные напитки в бумажных коробках и пластиковых бутылях.

После отгрузки товара автомобиль отправился за город. Полицейские остановили машину для проверки документов. Транспортным средством управлял 35-летний харьковчанин, в автомобиле также находился 33-летний грузчик. В ходе осмотра машины полицейские обнаружили в бумажных коробках более 1200 литров суррогатного алкоголя, 60 литров – в пластиковых бутылях и 35 литров "коньяка".

Правоохранители изъяли всю эту продукцию общей стоимостью более 100 тыс. грн.