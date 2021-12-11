События

18:01 11.12.2021

В Харьковской области полиция предотвратила поступление в продажу более 1200 л суррогатного алкоголя

1 мин читать
В Харьковской области полиция предотвратила поступление в продажу более 1200 л суррогатного алкоголя

Оперативники Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области изъяли более 1 200 литров алкоголя сомнительного происхождения, предназначавшегося для продажи в т.н. "наливайках" и других мелких торговых точках.

"Весь товар, изъятый правоохранителями, был без акцизных марок и каких-либо документов. По указанному факту открыто уголовное производство по статье 227 (преднамеренное введение в обращение на рынке Украины... опасной продукции) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ходе проведения оперативных мероприятий в рамках операции "Акциз" правоохранители задокументировали деятельность лиц, которые развозили по разным киоскам и заведениям мелкой торговли спиртные напитки в бумажных коробках и пластиковых бутылях.

После отгрузки товара автомобиль отправился за город. Полицейские остановили машину для проверки документов. Транспортным средством управлял 35-летний харьковчанин, в автомобиле также находился 33-летний грузчик. В ходе осмотра машины полицейские обнаружили в бумажных коробках более 1200 литров суррогатного алкоголя, 60 литров – в пластиковых бутылях и 35 литров "коньяка".

Правоохранители изъяли всю эту продукцию общей стоимостью более 100 тыс. грн.

Теги: #суррогат #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:44 06.12.2021
На Харьковщине мошенница под видом медсестры выманила у пенсионеров более 0,5 млн грн

На Харьковщине мошенница под видом медсестры выманила у пенсионеров более 0,5 млн грн

12:30 05.12.2021
В Песочине под Харьковом в многоэтажке сорвался лифт с людьми, никто не пострадал

В Песочине под Харьковом в многоэтажке сорвался лифт с людьми, никто не пострадал

06:26 03.12.2021
Водообмен в Краснопавловском водохранилище профинансируют из резервного фонда госбюджета и Харьковского облбюджета - Скакун

Водообмен в Краснопавловском водохранилище профинансируют из резервного фонда госбюджета и Харьковского облбюджета - Скакун

03:22 03.12.2021
Замначальнику Темновской колонии грозит до 5 лет тюрьмы

Замначальнику Темновской колонии грозит до 5 лет тюрьмы

00:01 02.12.2021
На Харьковщине авто сбило двух женщин на нерегулируемом переходе, одна погибла

На Харьковщине авто сбило двух женщин на нерегулируемом переходе, одна погибла

21:37 25.11.2021
Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на въезде в Харьков

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на въезде в Харьков

12:46 18.11.2021
В Харьковской области завсектора горсовета собирал развединформацию о военных объектах

В Харьковской области завсектора горсовета собирал развединформацию о военных объектах

15:44 11.11.2021
Житель Харьковщины стрелял в сотрудников облэнерго, приехавших отключать его дом от электросети

Житель Харьковщины стрелял в сотрудников облэнерго, приехавших отключать его дом от электросети

18:54 08.11.2021
В Офисе президента опровергают информацию о передаче Харьковской области под влияние бизнесмена Ярославского

В Офисе президента опровергают информацию о передаче Харьковской области под влияние бизнесмена Ярославского

05:06 07.11.2021
С 8 ноября в Лозовой поездки в транспорте и посещение кафе только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста

С 8 ноября в Лозовой поездки в транспорте и посещение кафе только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В результате обстрелов на Донбассе ранен один украинский военнослужащий

Конгресс США выделил около $100 млн на разработку ударной атомной подлодки нового поколения

Торнадо унесли жизни десятков людей в штате Кентукки

Монастырский инициирует расследование инцидента с участием замглавы МВД Гогилашвили и отстранение его на этот период

В Украине за сутки выявили 10 133 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 25 861 человек, 446 умерло

ПОСЛЕДНЕЕ

В результате обстрелов на Донбассе ранен один украинский военнослужащий

Замглавы МВД Гогилашвили извинился за "излишнюю эмоциональность", будет способствовать расследованию инцидента на блокпосту в зоне ООС

Конгресс США выделил около $100 млн на разработку ударной атомной подлодки нового поколения

Путин признал главарей боевиков на Донбассе своими представителями, вручив им партбилеты "Единой России" – Порошенко

Торнадо унесли жизни десятков людей в штате Кентукки

В "Евросолидарности" требуют отставки замминистра внутренних дел Гогилашвили

Двое граждан РФ, планировавших концерт в Украине, получили запрет въезда из-за незаконного посещения Крыма

В Украине в ночь на воскресенье 1-5° мороза ожидается в западных и восточных областях

Государственное авиапредприятие "Украина" и недостроенный терминал в "Борисполе" передаются Мининфраструктуры

"Ласточкино гнездо" от украинского посольства победило в конкурсе по изготовлению пряничных домиков в США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА