В результате обстрелов на Донбассе ранен один украинский военнослужащий

Российские наемники с начала суток три раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. В направлении Песчаного в Луганской области оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Каменки враг совершил обстрел из стрелкового оружия", – сказано в сообщении в Facebook.

В сторону Катериновки вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - добавили в штабе.